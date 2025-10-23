Plagueta de notes
ADEU, HOMENOT ANTONI RIERA MELIS
Un medievalista llorencí, català i europeu!
Vàrem fer el batxillerat plegats al Col·legi Ramon Llull de Manacor els anys seixanta del segle passat. I ens férem molt amics. D’ell m’entusiasmava el seu amor tant a les ciències com a les lletres, la qual cosa no era gens corrent en aquells temps. Això li donava una obertura molt àmplia a tots els territoris del saber. Quan a cinquè de batxillerat havíem de triar, tant ell com jo elegírem el camí de les ciències. Quan arribàrem a Barcelona, ell va fer un canvi. Volia estudiar Filologia Romànica per poder anar a fer classes a universitats europees i sortir de la dictadura franquista insuportable, grisa i avorrida i, sobretot, sense llibertats. Però va trobar un professor d’Història Medieval, Emilio Sáez, que li va donar una beca i li va dirigir la tesi doctoral. Així es va fer medievalista. Va ser catedràtic del Departament d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona. Antoni Riera recordava que, quan érem joves, a Palma dominava una actitud conservadora i localista, en canvi a Barcelona hi havia visions més àmplies i progressistes.
Al primer curs, arran de la creació del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, el Ministeri va tancar la Universitat al gener. Els estudiants, en vista d’aquesta mesura repressiva, ens vàrem organitzar i aconseguírem que alguns professors de tarannà progressista impartissin classes en alguns col·legis majors. En els cursos següents es varen viure altres tancaments intermitents.
Antoni Riera Melis (Sant Llorenç del Cardassar, 1944-Barcelona, 2025) va començar amb estudis relacionats amb el comerç i l’economia a la corona d’Aragó i al regne de Mallorca. Una de les seves recerques més importants va ser sobre l’alimentació als segles XII i XIII, amb la qual va participar en l’obra europea més essencial en aquest camp, la Histoire de l’alimentation (1996), publicada en cinc llengües. L’altre camp de les seves investigacions fou la història social, principalment les reaccions multitudinàries enfront dels terratrèmols en la societat medieval: Fuentes y metodología para el estudio de las reacciones sociales frente a los seísmos medievales en Cataluña (1987) i, en col·laboració amb altres autors, El terratrèmol de 1373 al Pirineu: efectes a Espanya i França (1994); a més, participà en un equip de la Unió Europea sobre sismicitat històrica entre 1990 i 1994. Amb el professor Jesús Contreras va crear el Centre d’Estudis Alimentaris a la Universitat de Barcelona. Fou membre de l’Institut d’Estudis Catalans i va ser-ne el vicepresident primer entre 2005 i 2009.
Va publicar centenars d’estudis i una quinzena de llibres. En destacaré La corona d’Aragó i el regne de Mallorca en el primer quart del segle XIV, Un regne dins el mar: estudis sobre l’economia, la societat i la fiscalitat de Mallorca a la baixa edat mitjana i Alimentació, societat, cultura i política en l’Occident medieval.
La dieta mediterrània
Entre els projectes en què va intervenir n’hi ha un de molt significatiu. Fer que la cuina catalana fos declarada patrimoni immaterial de la humanitat. Antoni Riera em contava: «La cuina catalana té prou entitat perquè sigui així. El problema és que és més fàcil declarar patrimoni immaterial qualsevol cosa abans que la cuina. Hi ha antecedents com el cas de la cuina mexicana o la gastronomia francesa, però a partir d’aquí altres països com el Japó, el Perú, Itàlia o els mateixos catalans ho han sol·licitat i davant d’aquesta quantitat de peticions el jurat es torna més reticent. D’altra banda, la candidatura ha de ser estatal i s’ha de sol·licitar a través del govern central, i en aquell moment començaven les tensions entre Catalunya i el govern de José María Aznar, que se’n va excusar al·legant que aquell any es presentava la candidatura de les falles de València, cosa que va servir per desestimar la proposta».
També parlàrem de la dieta mediterrània: «Fixa’t bé en el nom, dieta, no cuina o alimentació mediterrània; les dues darreres són expressions culturals i la dieta és una expressió mèdica. Aquesta neix als Estats Units a mitjans dels anys cinquanta. En vista de l’increment de malalties cardiovasculars, es fan uns estudis científics detallats, que donen com a resultat que a l’illa mediterrània de Creta és on hi ha menys cardiopaties, i que el motiu està lligat a la seva dieta. Automàticament llancen urbi et orbi la teoria que sempre a la Mediterrània s’ha menjat d’aquesta manera: pocs greixos, moltes verdures, oli d’oliva, etc. I automàticament volen imposar aquesta teoria a altres països com el Japó, on la cuina de l’arròs funciona perfectament, al marge del clima o de la cultura. Però la dieta mediterrània, jo en diria l’alimentació mediterrània, no es pot separar de la forma de vida de la gent: la dieta també és la migdiada, la manera de viure, no només una manera de menjar, és tot, és un món.
Els metges afirmen que aquesta dieta es practicava a tota la Mediterrània; sí, però només en part i en gent pobra. L’oli d’oliva aquí s’utilitzava per al trempó, per fregir el peix o per fer cocarrois, per a la resta es feia servir el saïm del porc. Històricament, i ja es feia a l’edat mitjana, es feia servir el greix de l’animal; no serà fins a la dècada dels cinquanta quan s’introdueixi l’oli d’oliva. La dieta mediterrània no cal reconèixer-la, cal reconèixer la cuina que ha guardat aquests sabers. M’agradaria que quedàs clar que, si avui hi ha dieta mediterrània i uns metges americans en poden parlar, és perquè s’ha conservat una cuina que és la que està amenaçada. Si hi ha la dieta és perquè una cuina l’acredita».
Els deixebles
Un fet important del qual parlàrem les darreres vegades que ens trobàrem va ser que ell estava content perquè havia tingut uns deixebles i col·laboradors que havien fet una feina molt valuosa amb la seva direcció. Em deia d’una forma planera la seva satisfacció: «He tingut alumnes i col·laboradors, com Flocel Sabaté, Maria Soler, Pere Benito, Josep Fernández Trabal, entre d’altres, que han destacat en el camp de la Història Medieval. Avui són professors i investigadors amb una obra sòlida, dels quals estic orgullós. Vull pensar que els meus deixebles més directes han d’arribar més lluny que jo. Mantenim una bona relació personal i científica, res de subordinació. M’alegr molt dels seus èxits, que també consider meus. La feina d’un mestre és això: ajudar al màxim en el terreny personal per poder aconseguir un bon resultat científic». Bon amic i savi, et llegirem i no t’oblidarem!
Suscríbete para seguir leyendo
- Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana
- Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
- Baleares será una de las autonomías con mayor impacto del nuevo control de la jornada laboral
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
- El ‘basurazo’ llega a Mallorca: los municipios afrontan una subida de tasas de residuos por una ley estatal
- Detectada por primera vez en Mallorca la hormiga invasora 'Trichomyrmex destructor
- Remontada a lo grande del Palma Futsal (11-6)
- La empresa que alquila pisos a turistas sin licencia en el centro de Palma: 'Si cerramos el edificio entrarían okupas