Passes de Museu
XVIII
L’estandardització unifica, permet una major comunicació però també empobreix perquè elimina la diversitat i, amb ella, la història particular. On és l’equilibri?
Quan era estudiant de piano, el programa de tercer o quart obligava a estudiar un preludi i una fuga del recull del Clave ben temperat de Johann S. Bach. Record que la professora em va dir que temperat volia dir afinat i jo vaig pensar que era ben estrany aquest títol, que ja s’hauria de donar per suposat. Després vaig saber que a mitjan s. XVIII va culminar la reforma que durant un parell de segles s’havia anat gestant sobre l’escala musical i les distàncies entre tons, i que és la que regeix actualment a totes les sales de concert del món.
En el mateix sentit, la revolució mètrica decimal proposada pels savis francesos il·lustrats posà fi a una caterva de mesures tradicionals regionals que dificultava en gran mesura el comerç, no només internacional, sinó fins i tot entre ciutats germanes (no era el mateix la cana de Mallorca, que la de Montpeller o la de Barcelona). L’estandardització unifica, homogeneïtza, permet una major comunicació però, per contra, empobreix perquè elimina la diversitat i, amb ella, la història particular. On és l’equilibri?
En el museu d’avui trobarem la història d’un al·lot deixondit, més trempat que un gínjol, caparrut com un dimoni i més viu que un caliu, un manacorí il·lustre que entrà al seminari als quinze anys per consell d’un conco jesuïta que en reconegué la seva capacitat intel·lectual. El gran casal de Can Socorrat a Manacor és, d’ençà que s’hi acabaren les obres de reforma (2012), la seu de la Institució Pública Antoni Maria Alcover, fundada l’any 1999. El projecte museogràfic que ocupa les seves sales és, a grans trets, una serp de tres caps: la biografia de mossèn Alcover, la feina del diccionari, i el món de les rondalles. Personalment, em va emocionar veure per primera vegada dues de les calaixeres que estotjaren les cèdules del diccionari català valencià balear. Aferrau-vos-hi: 167000 registres. Els altres nombres són també titànics: 1896 col·laboradors, 2185 informadors, 433 rondalles. L’estandardització de la llengua a partir de les varietats dialectals és, lògicament, una de les claus d’aquesta meravellosa història.
En sortir, decidesc anar cap a Portocristo per veure, encara que sigui d’enfora, la possessió de Santa Cirga, bressol d’Alcover. Potser hi trobaré una canya per bufar mentre un esparver m’atalaia amb un brot al bec. Una bona ocasió per recordar la música evocadora del disc de Maria del Mar Bonet La flor romanial.
