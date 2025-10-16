Plagueta de notes
Tels de ceba
Quotidie morior
Arribaves dins la piuladissa dels ocells. T’acostaves entre la claror taronja pàl·lida que inventava el sol de capaltard. Baixaves l’escala amb la lentitud dels pensaments, estels sense vent, atrapats per les forces gravitatòries.
Eres, Zoe, un Vermeer dins l’ambre confitat de la llum. No volia recordar la discussió que havíem tingut aquest matí quan cercàvem blaves entre les mates del bosquet. «Cal anar al fons del desconegut per trobar el nou». Repeties aquesta frase baudelairiana com si fos una troballa única. No volia escoltar-te. «Aquesta mania de la novetat, tan castradora, tan estèril!». Rebutjaves els meus mots. M’insultaves amb paraules joguineres i em recordaves que els avantguardistes m’havien alimentat molta d’estona. Insisties d’una forma obsessiva en el meu temps aturat i no reconeixies que m’aventurava en les hibridacions, les mescles, els encreuaments, la desaparició de les fronteres... Desfeia més que feia. Refeia més que feia. I tu, Zoe, et quedaves embambat amb el laberint del vol d’una libèl·lula que s’havia perdut per la garriga.
L’escriptura no m’ha abandonat i puc descriure amb la minuciositat d’un miniaturista flamenc com entres a la cuina, agafes un paner, les tisores, et poses un capell i surts de la casa cap al caminal dels caquiers que travessa els camps de call vermell pintats, per mor de les darreres pluges, d’un verd fosforescent. La capvesprada és tota de clarors nítides; el sol t’enlluerna quan mires les capçades plenes de caquis com bombetes carabassa entremig d’aquelles fulles d’uns vermells i rovellats fulgurants. L’estiuet de Sant Miquel, l’estiuet indi. Cop en sec totes les resplendors dels boscs quebequians vinosos i daurats se’t fan presents. Aquells boscs en què fundàrem la Societat dels Poetes Altistes. I escrivírem i riguérem i ens estimàrem.
Amb quina delicadesa talles el branquim on penja cada globus encès de carabassa que col·loques amb molta de cura al fons del paner entapissat de fulles porpres. Sembles un miratge. Et reconec, Zoe, en la lectura impossible.
D’una conversa tardoral amb un amic poeta i activista de la poesia
Quins són els límits de la poesia? Fins on pot arribar l’expressió poètica i, sobretot, fins on pot arribar el seu poder d’incidència en un món salvatge i carnisser com el d’avui? Davant la incapacitat de revertir els efectes humans sobre el planeta, podem dir que la poesia ha fracassat? És que la poesia ha mort? Ens enfrontam a un planeta ferit i exhaust, a un present amb conflictes continus que no conviden precisament a l’optimisme i en què no sembla que hi hagi espai per a la poesia. Però des dels festivals poètics que hem organitzat i els recitals que hem fet sense aturall tants d’anys sí que podem dir alt i clar que hem construït comunitat, que hem eixamplat els horitzons de la poesia i que hem acostat molta gent a un territori —físic i literari— perquè el senti seu i el cultivi. Però ni així podem oblidar les preguntes que ens imposen l’actualitat i els vells fantasmes que es tornen a despertar. Hem volgut ser bàlsam durant els moments més incerts de la pandèmia, hem volgut ser celebració quan n’albiràvem ja una sortida, hem picat pedra en aquests anys d’incerteses i d’intempèries, no hem defallit... I ara, què?
Ara l’única sortida possible: no renunciar-hi. No renunciar a la força de la paraula, no renunciar als espais on cap tothom, no renunciar a la nostra dissidència, no renunciar al nostre compromís amb l’entorn i totes les vides, humanes i no humanes. Recordar allò que ens deia l’amic, el poeta i el mestre Josep Palau i Fabre, que va saber escampar colors quan la realitat insistia en el blanc i el negre. Que va saber mirar el seu entorn de manera incòmoda quan tots insistien en una realitat idíl·lica i inversemblant. Que va saber esprémer la vida sense constriccions ni reserves. Res no ens serà arrabassat, perquè res no és propietat de ningú: la vida és per viure-la, aquesta podria ser una de les seves lliçons. Davant els draps bruts de sang, la nostra bandera és el full en blanc i un parell d’ulls per escriure amb tintes molt diverses.
És la nostra mirada de la poesia davant d’un món més veloç que mai, que obre nous escenaris del xoc contínuament i que esperona vells cavallers negres. Acostem la mirada a una poesia que vol ser comunitat i llampec: paraules que ens interpel·len, que proposen, que causen la fallida de les grans convencions i les idees rectes. A nosaltres ens agraden les paraules corbes i les veus corbes, els camins torts, els cossos ondulants i els gests oblics..., la poesia que ressona en el nostre present. Moltes de gràcies, amic E. E., per les teves energies de resistent, les teves resiliències d’amador de la poesia, de llumeneret blau.
Alguns biografemes d’un poeta ver: Adam Zagajewski
Roland Barthes, quan parla del biografema, diu: «Si jo fos escriptor, i estigués mort, m’agradaria molt que la meva vida es reduís, per la cura d’un biògraf amistós i desimbolt, a certs detalls, a certs gusts, a certes inflexions, diguem-ne biografemes, la distinció i la mobilitat dels quals poguessin viatjar fora de qualsevol destí». Això és el que he volgut fer amb l’amic Zagajewski, aquest home savi i sensible que vaig poder llegir (primer de tot, en edicions franceses de Laurence Dyèvre i, després, sobretot gràcies a les traduccions creatives i literals de l’amic poeta Xavier Farré en segells com Quaderns Crema i Acantilado i, finalment, algunes altres al segell Pre-Textos) i vaig poder conèixer en viu i en directe. Zagajewski va venir a Mallorca el mes de maig de 2016 per inaugurar el programa Habitació 2016, en què va reflexionar sobre la relació entre l’escriptura i el món turístic, en una experiència ideada pel poeta Sebastià Perelló i aquest cronista, que va resultar innovadora i pionera dins la tradició dels hotels literaris. En aquesta estada em va confessar la seva passió per la Mediterrània en allò sensual i allò essencial, amb aquesta combinació d’històries antigues que sempre el varen apassionar. Un home del Nord que adorava el Sud i que deia que l’eix del seu destí era la poesia, l’amor i els viatges. El 2017 el vaig convidar al XIX Festival de Poesia de la Mediterrània, on va recitar amb energia i entusiasme els seus versos al Teatre Principal de Palma. Allà ens digué paraules alades: «El foc del soldador uneix diversos metalls, el foc de la metàfora uneix diversos àmbits d’experiència, provoca que per un moment puguem veure el nostre destí com saltironeja davant nostre amb un vol semblant al vol d’una oreneta».
Zagajewski ha fet una poesia en què la recerca de la bellesa, del fervor i de la llibertat es fan u. Es considera un dissident dels dissidents i ha declarat que «la poesia rau en una altra contrada més enllà de les immediates lluites partidistes, i, fins i tot, més enllà de la rebel·lió, sia més o menys justificada, contra la tirania». I ha defensat que el poeta ha de ser conscient de la història i conjugar la ironia i l’èxtasi. Llegiu Zagajewski i sereu més savis i més alegres!
