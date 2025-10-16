Prendre venjança
Dora Muñoz fa crítica social emmascarada de novel·la negra
Bon títol per a una novel·la negra –Error de càlcul–, el que ha posat Dora Muñoz. Enguany mateix llegíem i comentàvem la seva anterior publicació, la novel·la Sol d’hivern en què deixava de costat el seu gènere habitual. Mentre ho fèiem, es va anunciar el guardó del Premi Memorial Agustí Vehí per a aquesta altra en què retorna a la seva temàtica. Dora Muñoz fa crítica social emmascarada de novel·la negra. Aquí aplica la venjança com a depuració dels homes (sempre homes, sí) malvats.
No es pot estripar el contingut d’una novel·la negra. Per tant, només dir-vos que l’error de càlcul no és en el fet criminal; el càlcul errat és el que havia fet la Maria (Ifigènia) amb la disponibilitat monetària que li permetés de viure (i fer-ho d’una manera regalada) d’ençà de la seva jubilació. La llargària de la vida, la minsa pensió i el desnonament de ca seva per mor de la gentrificació l’obliguen a pensar una alternativa. Mentre posa fil a l’agulla per a resoldre la seva situació, ens mostrarà amb molta cruesa la realitat del món de la vellura; tot és una crítica social verídica, instal·lada en la Mallorca nostrada. A més, per entendre qui és ella i com i per què és on és, ens narrarà la seva vida a la Palma dels anys seixanta, l’acoquinament a què va sotmetre el franquisme als treballadors, la seva fuita a la llibertat del Londres de la dècada dels setanta i el procés d’alliberament social i cultural de la Mallorca preturística i turística; la transició, vaja. Fins a arribar on som ara amb totes les seves cruïlles.
Na Maria és una persona resolta, que no accepta la coerció social i la impostura. Més dada a la fuita que a l’enfrontament directe, finalment demostrarà la seva gosadia. Però si no puc estripar res, només em faré servir de la mateixa autora, quan, al primer capítol, és ella mateixa –la protagonista que ens ho narra en primera persona– qui ens diu: «Tot i que hi havia pensat poc, en el futur, en el que sí que havia pensat sovint era a matar, i si encara no ho havia fet era per por a les conseqüències, per això el desig me l’empassava llegint i escrivint gènere negre. Fins ara, que ja no tenc res a perdre».
I no, no és la protagonista la mateixa autora, malgrat que escrigui en primera persona, però ja us ho puc ben dir: té moltes coses d’ella i de la seva manera de veure el món. N’és una nina, na Dora Muñoz, vora na Maria protagonista, però el sentit de la vida que ens mostra, tot i l’esperit fantasiós que l’enrevolta, és ben bé el seu. El sentit de l’amistat, de la reparació encara que sigui en forma de venjança és el seu. I el llenguatge tan natural i ric, alhora que hi afegeix la fluïdesa de la proximitat d’ànim de l’escriptora, és un afegit.
