Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 16 de octubre de 2025
Ciutat de l'alba
Jaume Mesquida
El Gall
16 euros
Ve cansat de caminar homes i camins. Sobre les seves espatlles ha acumulat la pols de moltes angoixes i alegries. Malgrat que brut i cansat, no tengueu por d’ell. De moment les seves ferides només poden danyar els vostres ulls. Responeu a les seves salutacions. Oferiu-li la benvinguda i despullau-vos sense pudor del vostre cos. Haureu observat que ell també roman nu.
Nuuk
Lidia Gázquez
El Gall
16,50 euros
Premi Pollença de poesia 2024. Una història d’amor i violència ancorada als paisatges freds i feréstecs de l’hemisferi nord, amb poemes en prosa i en vers, l’obra juga amb una hibridació de gèneres, amb un ritme intens però diàfan i una combinació equilibrada entre lirisme i narrativitat. Entre els seus versos, Nuuk és molt més que la capital de Groenlàndia.
Tot sol a la ciutat
David Nel·lo
Cruïlla
12,50 euros
Los galardones de la editorial Cruïlla demuestran un año más que la literatura infantil y juvenil en catalán nada tiene que envidiar a la de otros lares: el 41º Premi El Vaixell de Vapor (10 años), con ilustraciones de Cristina Losantos, sigue las peripecias de un niño que un buen día se despierta en una Barcelona desierta, mientras que el 35º Premi Gran Angular (14 años) es un tributo a la amistad ambientado en los 70.
El Jim i la Janis
Llorenç Capdevila
Cruïlla
12,50 euros
Pétroleo
Pier Paolo Pasolini
Nórdica Editorial
32,50 euros
Según los indicios, Pier Paolo Pasolini empezó a trabajar en esta novela en enero de 1967, y se dedicó a ella hasta el momento mismo de su asesinato, del que se cumplen 50 años el 2 de noviembre. Un libro inacabado y fragmentario que ha hallado acomodo en las circunstancias que han rodeado su edición, llevada a cabo durante varias décadas, siendo este volumen la edición definitiva de una obra maestra.
Sobre la belleza
Naief Yehya
Alpha Decay
19,90 euros
Con un enfoque multidisciplinario que combina arqueología, sociología y crítica de cine, Naief Yehya disecciona en Sobre la belleza fenómenos como la «cara de Instagram», el impacto de fármacos como Ozempic, el movimiento body positivity o la emergencia de influencers virtuales como Lil Miquela. Un texto que nos abre los ojos ante una cultura donde la simulación amenaza con reemplazar la realidad.
Corazón de siete leguas
Katharina Winkler
Perfiérica
20 euros
Katharina Winkler ha recogido numerosos testimonios de mujeres que sufrieron abusos sexuales durante su infancia para componer Corazón de siete leguas, novela en verso donde las canciones infantiles, el lenguaje de los cuentos y el pensamiento mágico de una niña que no tiene palabras para describir lo inefable desembocan en la descripción que la mujer adulta hace de unos hechos terribles.
Sembrar palabras
Ana Santos
Espasa
21,90 euros
En Sembrar palabras, reciente Premio Espasa, Ana Santos, exdirectora de la Biblioteca Nacional de España, reconstruye la historia de cómo las mujeres españolas fueron conquistando, paso a paso y con enorme resistencia, su derecho a pensar, escribir y ser escuchadas, mostrando que la libertad femenina siempre estuvo ligada a la educación, la lectura y la palabra escrita.
