Amb una somera, en record de Robert Louis Stevenson
Robert Louis Stevenson va néixer el 1850, en uns dies farà 175 anys i va morir el 1884
«Durant tota la meva infantesa i joventut jo era conegut -i en destacava- per ser un gandul»: vet aquí una declaració sincera. La fa Robert Louis Stevenson en un dels seus assajos sobre el fet d’escriure i sobre la literatura: «Com va aprendre Stevenson a escriure de manera autodidacta», que podem llegir en castellà al recull «Escribir. Ensayos sobre literatura», traduïts per Amelia Pérez de Villar i publicats per Páginas de Espuma. Beneïda ganduleria, doncs! O aquesta declaració és, simplement, una de les moltes ironies de l’autor? Perquè, en el mateix assaig, ens diu: «Sempre portava dos llibres en la butxaca: un per llegir-lo, l’altre per escriure-hi». Que Stevenson era fener és indiscutible. Que la seva feneria el portà a ser recordat i admirat i estimat és innegable. Sense record, admiració i estima de generacions de lectors i lectores no es publicaria al nostre suplement aquest memorial apressadíssim. Encara ens cal afegir un comentari en l’inici del present escrit: també són recordats, admirats i estimats alguns dels seus personatges i els títols d’alguns dels seus llibres: el senyor Hyde i el doctor Jekyll, Jim Hawkins i John Silver, David Balfour i Catriona, Richard (Dick) Shelton i Joanna Sedley... Bé, aquests dos darrers no tant, protagonitzen «La fletxa negra».
Els assajos abans dits permeten saber alguna cosa de l’autor i de les seves afinitats o aversions literàries. De Verne diu: «De la naturalesa humana, sobretot, és segur que no en sap res». De Poe: «Té l’instint del vertader contador d’històries». De Dumas: «La primera part d’El comte de Montecristo és una mostra perfecta de com es conta una història». D’Hugo: «Què és Quasimodo sinó una gàrgola dotada de vida?». Walter Scott és «El rei dels romàntics». Whitman: «No és ni Milton ni Shakespeare»... Opina de Burns, de Thoreau, d’Henry James, d’Emerson, de Baudelaire, de François Villon... Compte! Stevenson era, doncs, un lector excel·lent. Aquests assajos palesen una més que notable capacitat crítica. Stevenson veu, o endevina, allò que hi ha essencialment en una obra literària. Comprèn que en un text pot haver-hi perles o pedres. Que en una vida dedicada a l’escriptura hom pot produir obres d’art o foteses. No ens quedem, només, amb els comentaris transcrits. Cada assaig seu és una lliçó alhora d’objectivitat i de compassió. De Whitman també diu: «Fulles d’herba... em tornà a posar sobre els ferms fonaments de les virtuts originals de l’ésser humà».
Que Stevenson era un bon lector, i que havia estat de nin i de jove un boníssim i atent escoltador d’històries i de rimes, es demostra en algun altre d’aquests assajos: «Llibres que m’han influït», n’és un. Per als mitòmans, en recomanam dos: «Com va gestar-se El senyor de Ballantrae» i, especialment, «El meu primer llibre: L’illa del tresor», que en realitat va ser la seva primera novel·la d’èxit. De llibres, ja n’havia escrit molts com podem comprovar a la wikipèdia. Sobre Edinburgh (on havia nascut l’any 1850 per anar a morir a Samoa l’any 1894), sobre els seus viatges, les seves caminades, les seves lectures... Més endavant escriuria sobre les seves navegacions pel Pacífic o les seves estades, per exemple, als Estats Units.
«L’illa del tresor» (Quaderns Crema) és un regal. Stevenson conta que la història neix d’un mapa que ell havia dibuixat d’una illa: «I amb la inconsciència d’allò predestinat, vaig titular la meva obra L’illa del tresor», explica: «Sens dubte, el lloro era propietat de Robinson Crusoe..., l’esquelet és de Poe... Billy Bones, el seu cofre... i un caramull de detalls per als primers capítols, tots eren ja propietat de Washington Irving». Fernando Savater, abans de ser abduït, ai!, pel més ranci nacionalisme espanyol, ha llegit apassionadament «L’illa del tresor», un «relat pur». Les seves opinions són positives recomanacions que podeu trobar a «La infancia recuperada» (Alianza). Potser aquest és l’únic que quedarà de Savater.
No parlarem de la poesia de Stevenson. No ocultarem, en canvi, el nostre interès per la somera Modestine. L’autor volia fer una travessa per Les Cevenes, a l’Occitània; era viatger, caminant i escriptor en formació. Vivia moments de confús desenvolupament personal. Un nou viatge serviria per trobar remei a les seves inquietuds vocacionals i personals (ja havia conegut Fanny Osborne amb qui es casà més tard) o per covar una novel·la. Necessità una bístia per portar la impedimenta necessària: «un animal barat, petit i robust, i de caràcter impassible i pacífic, i tots aquests requisits senyalaven un ase». Modestine va rebre del seu nou amo més d’una vergassada: «Era digne de llàstima veure com aixecava el cap amb els ulls tancats, com esperant un altre cop».
Estimam Modestine. També Stevenson arribà a estimar-la. Llegiu el commovedor darrer capítol de «Viajes con una burra» (Maeva): «Havíem passat dotze dies essent companys fidels, havíem viatjat més de cent-vint milles, havíem travessat alguns cims respectables i havíem trotat amb les nostres sis potes per molts de camins rocosos i embassats».
Hom pot reviure –nosaltres volem fer-ho qualque dia- el viatge de Modestine amb Stevenson a Les Cevenes. El GR70 de França porta el nom de Chemin de Stevenson, i reprodueix l’itinerari (https://www.chemin-stevenson.org). El podeu caminar amb un ase llogat –d’això ens n’afluixarem. Hi ha una pel·lícula: «Antoinette dans les Cévennes» (2020, en castellà «Vacaciones contigo... y tu mujer»), comèdia romàntica intranscendent. Molt millor, el clàssic «L’illa del tresor» (1934) de Victor Fleming, amb Wallace Beery, per a nosaltres el més encertat Long John Silver del cinema, i Jackie Cooper com a Jim. O si voleu: «L’estrany cas del doctor Jekyll» (1941), també de Victor Fleming, amb un sorprenent Spencer Tracy.
