Plagueta de notes (MXXXIII)
Només alguns efectes de llum
ESCOLT JAZZ I ESCRIC.
Ha començat a fer fresqueta aquest final de setembre de MMXXV i això és un bon senyal. Vol dir que el terrible canvi climàtic, contra el qual hem de lluitar amb totes les nostres bones pràctiques, no ha esborrat encara les estacions. Ador les estacions, encara que els canvis em pertorbin, em descarabutin, en facin basarda. Ahir vaig anar cap al petit caminal de caquiers i vaig collir aquests bellíssims fruits ambres que semblen fanals globus d’un arbre oriental pintat damunt una tela de seda crua per un d’aquells poetes pintors japonesos com Shi Tao que artistitzen la natura i la fan vibrar amb la sonoritat tan justa i estricta d’un haiku. Enguany els caquis són més petitons que l’any passat, però tenen aquest gust d’una dolçor suau que em duu cap a paradisos semblants als de la melmelada molt suau que feia la padrina Joana Payeras del Terreno. I recuperar aquests sabors de quan era petit és un dels motius per alimentar la meva esperança tan devastada aquests temps carnissers i desolats que ens envolten.
Estic trist pel meu país, on comanden arreu la usura i la mediocritat, els polítics que parlen malament i ho fan pitjor, que només es preocupen dels seus partits i no de les necessitats urgents dels ciutadans, que tenen l’exabrupte preparat a la punta del discurs barat i no estimen ni la nostra llengua catalana, ni la nostra terra, ni el nostre mar, que no saben què és la tradició ni la cohesió social, que es fotografien tostemps com vedets publicitàries i només els mou el poder, la figurera i el negoci escandalós dels hotelers i dels immobiliaris. I per arrodonir la cosa, sense aprendre de les darreres catastròfiques inundacions d’Ibiza, sobretot per mor d’aquella polèmica autopista de l’aeroport en què, per interessos dels rics, no escoltaren les manifestacions i les protestes del poble, encara intenten fer normatives per construir més polígons, més sòl urbà en zones rústiques i zones inundables.
Estic trist perquè l’asfaltera i la formigonera fan matx, mentre que, com a exemple dolorós, només entre Palma i Marratxí hi ha 123.000 residents en zones de risc. Vergonya, cavallers, vergonya!
«ALLÒ QUE PERDURA HO FUNDEN ELS POETES».
Aquestes paraules de mestre Hölderlin em reconforten. I sort tenim dels nostres poetes que fan l’autèntic, el perdurable present, la matèria verbal que és salut per a l’esperit malenconiós. He agafat un llibre del pintor poeta Albert Ràfols Casamada, Dimensions del present (Jardins de Samarcanda), i els seus poemes m’han alegrat una cosa de no dir. Escoltau el poema titulat Mirades des del pont: «No saps per què la llum / s’amaga rere els arbres / i tu duus una estrella / a cada dit / o potser és sols / l’eco d’algun desig / aquell crit de les heures / que cobreixen / una vella façana / i on el temps ha oblidat les pestanyes / els jardins suburbials / tenen la sorra trista / o és el meu ull potser / que només hi veu ombres / el matí és gris recordes / aquells que ja no hi són / passen núvols i boires / i algun colom de vol cansat / és el dia dels morts i la ciutat / s’adorm com una esponja».
La música de les paraules rafolscasamadianes s’ha mesclat amb les llums d’un crepuscle d’un quadre de Modest Urgell que descompon i analitza les llums acarabassades com els caquis de la posta de sol damunt un llac que em fa companyia. I també record els que ja no hi són. I faig allò que és la millor manera de pensar en ells: llegir-los.
ADOR ELS ESCRIPTORS QUE ESCRIUEN SOBRE L’OFICI D’ESCRIURE.
He recordat aquesta escriptora magnífica, Nadine Gordimer, a qui fa uns quinze anys, en un berenar en un hotel modernista del carrer d’Aribau de Barcelona, durant unes jornades del PEN català, vaig demanar quin era el seu secret quan li fallava l’escriguera. I em va dir, tan clara i xalesta com era: «Només hi ha un camí, llegir, llegir, llegir, perquè es desperti el do de l’escriptura». I li vaig dir que m’entusiasmaven les seves paraules, perquè estava totalment d’acord amb ella.
Ara acab de llegir i rellegir i subratllar i guixar amb llapis per la vorera de les pàgines un llibre que m’ha enamorat d’un escriptor extraordinari: James Salter. Es titula L’art de la ficció. Sobre llegir i escriure (L’Altra Editorial). Salter (Nova York, 1925 - Sag Harbor, Nova York, 2015) és una de les figures literàries més grans de la literatura contemporània del segle XX. Recoman les seves sis novel·les, i especialment Joc i distracció i Anys llum (publicades a L’Altra Editorial en català i a Salamandra en espanyol), i els seus dos humanals reculls de contes publicats en espanyol amb el títol de Cuentos completos (Salamandra).
Primer de tot, us diré que la traducció del nord-americà d’aquest llibre, L’art de la ficció, és molt bona, perquè Albert Torrescasana ha sabut trobar un català planer en què sents la veu de Salter d’una manera prodigiosa. Cal dir que els tres textos que formen aquesta obra són tres conferències — L’art de la ficció, Escriure novel·les i La vida en l’art — en què Salter va desgranant en primera persona totes les seves preocupacions, sabers, desigs, interessos, pràctiques, èxits, il·lusions, fracassos, lluites, treballs i dolors sobre la seva escriptura d’una forma plàcida i molt entretinguda. I ho fa amb lucidesa, saviesa narrativa, elegància estilística, sensibilitat, concisió i musicalitat. Vull recordar que, a trenta-dos anys, Salter, que era pilot, va decidir canviar de vida i fer-se escriptor. Ho diu ben clar: «Vaig decidir escriure o morir. Vaig decidir començar la vida des de zero». Al prefaci de les seves memòries ens dona un text lluminós que constitueix una excel·lent metàfora de la seva obra. Escoltau: «Si, per un moment, un s’imagina la vida com una casa gran amb l’habitació de jugar per als nens, la sala d’estar, el menjador, els dormitoris, l’estudi i la resta d’estances, tot desconegut i lluminós, els capítols que venen a continuació són, en certa manera, com mirar per les finestres d’aquesta casa. Alguns ocupants només els veurem fugaçment. Les visites van i venen. Potser algú es voldrà quedar més estona en alguna finestra, però, per desgràcia, no és possible. Com totes les cases, no es pot veure tot el que hi ha dins».
Aquest llibre duu també un prefaci llarg, “Escriure o morir”, d’unes cinquanta pàgines, que és una meravella brodada per un dels escriptors catalans que he llegit amb fervor, Eduard Márquez. Aquí l’amic Eduard ha sabut confegir un palimpsest sobre nombrosos escriptors (Gombrowicz, Truman Capote, Lobo Antunes, Luis Mateo Díez, Carson McCullers, Henry Miller, Flaubert, Norman Mailer, Mercè Rodoreda, Patrick Modiano, Javier Marías, Don DeLillo, Ian McEwan, John O’Hara,Françoise Sagan, Charles Baudelaire, Jordi Llovet, Cyril Connolly, Jack Kerouac, Nabokov, Isaak Bàbel, Céline, Honoré de Balzac,Anton Txékhov) que conjuguen les seves declaracions pràctiques sobre l’escriptura amb les de Salter, i aconsegueix, afegint, a més, la seva experiència pròpia, un text extraordinari, amarat, com tot el llibre, dels plers de la lectura. Bravo! Un llibre per rellegir!
