Llorenç Vich Sancho, poesia i prosa reunides
Els poemes de Llorenç Vich cerquen explotar la capacitat significativa dels mots
Més que no per autopistes, la poesia sol viatjar per camins estrets, quan no per viaranys ocults. És el cas de l’Obra Poètica de Llorenç Vich Sancho (Palma, 1964), on ha reunit tant l’obra publicada fins ara (Ossari, Cantalunya i Lluernes) com la inèdita (Brostam i Ens). Si els títols dels seus poemaris sempre es limiten a una sola paraula, igualment els poemes cerquen explotar la capacitat significativa dels mots. N’hi ha que generen sorpresa per l’associació d’idees («He obert / la finestra. / I la boira / no m’ha deixat / acabar el poema»); n’hi ha que es basen en els recursos visuals; d’altres s’acosten a la cançó o a formes més tradicionals... Els temes també són variats: l’amor, la solitud, la mort, el record, la terra, etc. Cantalunya és un cant a la pàtria, al país, amb un llenguatge modern, força distant de la poesia patriòtica més fressada. Per a Vich, la poesia és comunicació des de la premissa de la sinceritat: «Hipòcritament / us dic / el que penso», ens diu a Ossari. Aquesta destil·lació de la veritat, més intensa a partir de Lluernes, el porta a una poesia que esdevé il·luminació. Tanmateix, el poeta és conscient de les limitacions davant la immensitat de l’art («Escriure aquest / poema no és sinó / desaprofitar / el temps / que em separa / de l’eterna / poesia»), ben lluny d’aquells poetes que es consideren elegits pels déus. Davant un món deshumanitzat per les guerres, el poeta exclama així el seu compromís: «Au, mateu-vos! / Sou els fòssils / que restareu demà.»
Quant als llibres inèdits, Brostam recull poemes diversos, on tant hi ha poesia visual, com alguna juganera corranda de fesomia popular («Ni planys ni delits, / farts de sequera, / han fugit els rupits / cap a Formentera») o algun poema aforístic, com el que diu: «La llàgrima / continua sent / la beguda / més balsàmica / del món.» En canvi, Ens és un llibre unitari, format per noranta-dos poemes que consten de tres quartetes d’art menor amb rima consonant, on assaja una poesia propera a la cançó, de tema intimista, reflexiu, existencial, àdhuc metafísic... El poeta, conscient sempre de les pròpies limitacions i de la finitud de la vida, ens confessa que s’ha convertit en «un vers malferit» que ja no té «lloc / on escalfar el crit.»
Paral·lelament a aquest volum d’Obra poètica Llorenç Vich ha publicat un altre recull d’Articles literaris, on ha aplegat treballs seus sobre literatura publicats al llarg dels anys a revistes i periòdics com Vol 502, Baleares, Llegir, El Día de Baleares, El Mundo o El Mirall. Tot i que reunir l’obra en volums pot semblar impropi d’un escriptor del qual encara esperam més producció, el caràcter efímer que avui tenen els llibres, que sols són presents a les llibreries –si hi arriben– unes setmanes, ho justifica. Tant Obra Poètica com Articles literaris només es poden adquirir sota demanda, però el més important és que els llibres siguin a l’abast dels lectors per la via que sigui.
Suscríbete para seguir leyendo
- El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma
- El 'USS Gerald R. Ford' se disuelve entre la multitud: la tripulación del mayor portaviones del mundo visita la isla en una jornada de colapso turístico por los cruceros
- El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park
- El mayor portaviones del mundo llega a Palma en medio de la tensión geopolítica: 'Mira eso, y con la que está cayendo
- Desfile de Peluditos: Varios perros de Son Reus buscan un hogar
- Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca
- El nuevo cerramiento de un bar que indigna a los vecinos de Santa Catalina: “Esto va a más”
- Baleares y Madrid sostienen las pensiones que España no puede pagar