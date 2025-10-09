Què llegeix Nicolás Atanes, divulgador científic
Té només 21 anys, estudia matemàtiques a Barcelona i, sent tan jove, ja va per universitats i escoles oferint conferències sobre divulgació científica. Fa una setmana va venir a Mallorca convidat per la UIB. El New York Times el va citar en un reportatge sobre els edificis emblemàtics de Catalunya.
Apología de un matemático
Godfrey Harold Hardy
Capitán Swing
160 pàgines
16 euros
¿Qué son las matemáticas?
Richard Courant
Fondo de cultura econòmica
622 pàgines
