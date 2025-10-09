Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 9 de octubre de 2025
Maleït futbol
Toni Padilla
Ara libres
12,30 euros
Entre anècdotes i història, descobrirem com un joc popular es va convertir en un negoci global que mou passions i contradiccions.
El revers de l’esport rei. El futbol és molt més que un esport: és un univers ple de contradiccions que actua com un mirall de la societat. Allò que va començar com un simple joc d’infants s’ha transformat en un espectacle global.
Pensar y cantar
Ian Bostridge
Acantiladol
16 euros
Ian Bostridge (Wandsworth, 1964) es uno de los más aclamados tenores contemporáneos, cuyas interpretaciones y recitales en Europa, Norteamérica y Asia le han merecido numerosos galardones. En 1990 se doctoró en historia en la Universidad de Oxford, donde también fue profesor invitado en 2014 y 2015. Colabora habitualmente en medios como The Guardian y otros.
La nova joventut. Poesies furlanes (1941-1974)
Pier Paolo Pasolini
Godall
27 euros
Coincidiendo con el 50º aniversario de su muerte (el 2 de noviembre), numerosas son las obras del autor italiano que se han recuperado este año. Como esta, la última que publicó en vida: una recopilación de los poemas que escribió y reescribió desde su juventud y hasta el final de sus días en friulano (la lengua de su madre). Eloi Creus nos ofrece la primera traducción al catalán en este volumen bilingüe.
La montaña hueca
B. Catling
Aristas Martínez
32,90 euros
La montaña hueca, última novela de B. Catling, cuya obra ha sido alabada por genios como Alan Moore, Michael Moorcock, Terry Gilliam o Iain Sinclair, es una odisea épica en la que despliega una prosa exuberante y erudita, sumergiéndose de lleno en las visiones de El Bosco y Brueghel el Viejo para ofrecernos una lectura tan deslumbrante como imaginativa.
Suzanne y Louise
Hervé Guibert
Los Tres Editores / Comisura
24 euros
Dos hermanas mayores viven recluidas en un hotel de París. Acompañadas por el silencio, un pastor alemán y los rituales domésticos, son visitadas periódicamente por su sobrino nieto, el fotógrafo y escritor Hervé Guibert. Allí desentierran recuerdos, ensayan disputas, se enfrentan a la muerte y coreografían lo no vivido. Mezclando texto e imagen, realidad y ficción, Guibert arma una poética «fotonovela».
Próspero viento
Andrés Trapiello
La Esfera de los Libros
23,90 euros
Próspero viento es un ensayo autobiográfico que relata una vida, la de su autor, y la peripecia vital y política de varias generaciones, desde las postrimerías de la dictadura franquista hasta hoy mismo. Pionero en rescatar las figuras de Chaves Nogales, Clara Campoamor o Elena Fortún, integrantes de la tercera España, Trapiello rastrea aquí el origen de la hegemonía cultural de la izquierda y los nacionalistas.
La intrusa
Irene Pujadas
H&O Editorial
18 euros
En La intrusa, Diana es una mujer en la treintena a la que un día todo el mundo empieza a decirle que algo ha cambiado en ella. Tanto se lo dicen que acaba por emparanoiarse. Entonces, alguien le propone un viaje al interior de sí misma, y ella se lanza. A partir de esta premisa, Pujadas le da una vuelta de tuerca a la presencia del Yo en la literatura contemporánea, ya que Diana es una intrusa de sí misma.
