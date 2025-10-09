Passeig de ronda
Converses
Fideus.
Amb alguns dies de retard em referiré al sopar que cada any omple el poble de Binissalem de festa, bulla i fideus de veremar, cosa que sol tenir lloc el darrer divendres de setembre. Aquell vespre, totes les cases del poble treuen al carrer taules, vaixelles i, naturalment, bon vi per acompanyar el millor menjar que saben fer. Amics de cada casa es troben per parlar del món i la bolla, amb peus sota taula, que és la millor manera de fer-ho. Baltasar Bibiloni és un dels grans músics vius que tenim en aquesta terra nostra. Binissalemer de pro, setembre rere setembre ens convida de bon grat a la festa. I allà ens trobam amics i coneguts, amb els quals la tertúlia és obligada. Gràcies Baltasar i que per a molts d’anys poguem acompanyar-vos, a tu i a na Catalina, gran cuinera i millor amfitriona.
Oceanogràfic.
La història de la ciència a Mallorca quedaria curta sense un capítol, ample, dedicat a l’Institut oceanogràfic. Idò bé, en Pere Oliver Reus està a punt de treure al carrer un volum en el qual conta aquesta història, part de la qual va viure en primera persona. Amb ell i amb n’Enric Massutí, conversàrem sobre el mar i altres herbes a Can Felia de Felanitx, amb uns fideus i un bacallà gratinat com a companyia culinària. D’aquella conversa sorgí l’encàrrec, fet a n’Enric, d’escriure una ressenya del llibre esmentat i que publicarem en unes setmanes.
Aranjuez.
He tengut l’oportunitat d’assistir, per segon any consecutiu, a les trobades que sota el nom de Converses de Formentor, organitza la fundació del mateix nom. Enguany ens hem trobat a Aranjuez, lloc relacionat amb la música, ja que allà hi va viure Farinelli, una de les grans veus de la història, segons alguns historiadors de la música. I sense oblidar que la peça musical més coneguda de Joaquín Rodrigo porta el nom de l’indret: Concierto de Aranjuez. Tot i que va ser escrita a París l’any 1939, pel compositor l’obra intenta evocar «El so de la natura en el lloc en el qual les fulles broten i les aigües xiuxiuegen».
