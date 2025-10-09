Aquesta forma que es mou per les branques
Els orangutans són espècies en greu perill d’extinció
Vet aquí un llibre pertorbador, ben escrit, arriscat. Una raresa commovedora: Una cançó de pluja. L’autor, Joan-Lluís Lluís (Perpinyà, 1963), ha declarat que tot i ser la seva novel·la més breu és la que ha significat més temps, feina i dubtes. És una faula? Una paràbola? Una ficció científica? Una fantasia? Una prospecció en l’ànima humana des d’una perspectiva evolutiva immediatament anterior?
La protagonista és l’orangutana Ella-Calla: com introduir-se en un cervell i en un pensament que no coneixem prou? Com construir un llenguatge interior versemblant, amb tanta vida, sensibilitat i memòria no registrada? Com fer un relat coherent i atractiu –i ho és molt- des la intimitat d’un ésser que suposadament és només un animal? El llarg treball de Joan-Lluís Lluís ha fruitat. La lectura del seu relat és del tot gratificant.
La narració té el grell en fets escabrosos i perversos únicament possibles en la condiciosa ment humana. No els desvetllarem. Són producte del permanent abús que l’ésser humà h fet, fa i pretén fer encara de la Naturalesa.
Els orangutans formen un grup de dues espècies singulars –entenem que totes les espècies vives ho som i que totes provenim, agermanades, doncs, d’una sola cèl·lula primordial, o d’unes poques, per evolució. Quan aquestes dues espècies (Pongo pygmaeus de Borneo i Pongo abelii de Sumatra), han estat estudiades amb rigor i en el seu medi natural, han sorprès els investigadors: els orangutans comparteixen amb nosaltres un 97% de càrrega genètica, són intel·ligents i sensibles, coneixen remeis per a malalties que els afecten, es traspassen coneixements, localitzacions i conductes de mares a fills en un període de llarga criança en la selva (tenen cultura, doncs), i per regla general són pacífics. Les descripcions d’orangutans aïrats del nostre estimat Emilio Salgari venen de la ignorància i l’anècdota. Són, ai!, espècies en greu perill d’extinció. Es conta al llibre per quins motius.
Però, Una cançó de pluja destil.la esperança i una gran admiració per la Natura, a més de bona literatura. Hi llegim una radical bondat humana, qui sap si provinent de la bondat innata d’aquests parents nostres selvàtics, d’aquestes ombres que es mouen per les branques i que han de seguir fent-ho si volem viure dignament en una Terra única. Potser l’experiència d’Ella-Calla és la nostra. Aquella amb la que inventam mites, relats i poemes.
