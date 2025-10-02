Passes de museu
XVII
I és que, com diu Eugènia Balcells, la llum és la veu de la matèria
Eugènia Balcells (Barcelona, 1943) és una reconeguda artista audiovisual. En dos dels seus projectes (Freqüències 2007-2009 i Homenatge als elements 2010-2011), Balcells fa una exploració de la relació entre matèria i llum i acaba per presentar la taula periòdica amb els espectres d’emissió de cada un dels elements químics. (Aquests espectres són -simplificadament- una mena de codi de barres primes de colors que se separen per refracció a partir de l’emissió de la llum que fa un element o substància.) Gràcies a aquesta tècnica, l’Institut Max Planck ha aconseguit fa ben poc, analitzant la radiació rebuda pels telescopi xilè ALMA, detectar 17 molècules orgàniques en un disc protoplanetari situat a la constel·lació d’Orió. Aquest fet obre el camp per ressituar l’origen de la vida fora de la Terra o, almenys, en el temps de formació dels nostres planetes. I és que, com diu Balcells, la llum és la veu de la matèria.
Amb el nivell tecnològic actual, la informació que conté la llum es pot desxifrar i aquesta interacció es converteix, així, en un acte de comunicació. A un nivell més elemental, l’emissió de llum des de punts estratègics de la geografia costanera ha permès també la comunicació entre les persones des de temps immemorials. Nogensmenys, la tecnologia analògica en l’emissió de la llum, especialment la dels segles XIX i XX, és una part molt important d’aquesta història, la dels fars.
L’Exposició de Senyals Marítims del Far de Portopí és un espai museogràfic que ocupa l’edifici annex d’aquest emblemàtic far, el qual ja apareix pintat al Sant Jordi de Pere Niçart (1468). El seu interior estotja una fantàstica col·lecció d’instruments que el temps ha deixat obsolets. Plànols originals, pantalles giratòries, descomunals lents de Fresnell, banyeres de mercuri, sirenes per esquivar les boires, mecanismes i combustibles... tot un món que el museu rescata de l’oblit. Pel que fa a les famílies dels faroners, la nostra guia destacà la gran formació científica dels titulars. Margalida Frontera Pasqual fou la primera faronera de l’Estat, destinada al port d’Andratx el 1969.
No és estrany que les guerres apaguin els fars. És l’espai de la incomunicació. Al portal, una parra ens ofereix encara algun singló madur de raïm. Un xoric manté -ingràvid- la posició, tot provant de localitzar una presa. Serà una bona ocasió, en arribar a casa, per recuperar l’encertada banda sonora de la pel·lícula The light between oceans (Derek Cianfrance, 2016) composta pel francès Alexandre Desplat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- Todo lo que debes saber sobre la primera edición del Mallorca Burger Fest 2025
- La marca Maricastaña liquida su tienda en Palma: 'Lo vendemos todo: muebles, cortinas, burras...
- Un trabajador muere en Santa Margalida al caerle encima una decena de planchas de hormigón de gran tonelaje
- Pablo Maffeo acepta el reto de Jagoba Arrasate
- Antalya vuelve a derrotar a Mallorca en el ‘top ten’ de destinos más populares para los alemanes
- El Consell de Mallorca desestima el proyecto de legalización de Finca Serena, hotel de Pau Guardans
- Así reacciona un payés de sa Pobla tras el impacto del granizo: “Ya no sembraré más patatas”