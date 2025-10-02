Turisme canviant
El pròleg d’Antoni Janer ja és de per sí imprescindible
Aquest llibre ve precedit de dues edicions de Els de Cabrera i Jeroni de Cabrera. A La vida en una maleta, l’autor ens va parlar dels seus, de la vida abans i durant la Guerra Civil i la repressió que van viure a la postguerra.
Ara és ell que pren protagonisme, va néixer a l’Alqueria Blanca, Santanyí, l’any 1950, fill de pagesos, el seu destí natural era seguir la petja dels pares com aquests ho havien fet respecte a les generacions anteriors, amb pocs canvis determinants; una infància feliç, un nin envoltat de natura i estimat; un dia, el mossèn va demanar-li si volia anar a estudi, sense dubtar, va dir que sí, l’única possibilitat per una família amb pocs mitjans era el seminari, suposava una despesa, però en Joan, va tenir la responsabilitat i la capacitat d’aconseguir cada any una beca per ajudar a l’esforç que la família havia de fer.
La fe aviat va trontollar, però no les ganes d’aprendre, els cinc anys de llatí i tres de grec en el seminari seran determinants en la seva formació.
Mentre, els seus pares deixen la pagesia i s’instal·len a Ciutat, obren un petit negoci, bar i queviures.
Supera unes oposicions que li permeten l’entrada a la Sapiència «un oasi de democràcia»; és admès a la institució a desset anys, un any abans del que diuen els reglaments, la relació amb els companys satisfactòria, el nivell acadèmic també, tot plegat no el porten a la vocació pel sacerdoci, sí al gaudi d’adquirir coneixements; deixa la Sapiència, fa el preuniversitari i ajuda els pares en el petit negoci; el primer pas vindrà de la mà d’un client que li ofereix feina a una agència de viatges. Autodidacte en l’estudi de les llengües, paral·lelament, comença a triar les seves lectures, client de la llibreria Logos, es deixa assessorar pel llibreter, llegeix amb el mètode que emprarà en tot el que fa a l’esforç intel·lectual, un rigor extrem.
Sap el que vol: conèixer altres horitzons, una possibilitat és formar part del sector del turisme, va aprofundint en el coneixement d’alemany, inclou l’anglès; quan va triar marxar tenia un bon lloc de feina, els canvis per l’impuls del turisme començaven i Mallorca era un dels indrets més visitats. Parteix sense la seguretat d’un contracte laboral, Nekermann, l’operador turístic que va conèixer a l’agència de viatges de Palma, li proporciona les primeres feines, inicia una formació contínua.
Ens explica els inicis de Nekermann, un personatge que ho sabia vendre tot, des de roba o parament de la llar a viatges, quan va ser un negoci pròsper; el lema era «Neckermann ho fa possible».
Comença el seu periple, Costa Brava, Canàries, Costa Blanca, Bangkok, Singapor, Hon Kong, Cuba, Ibiza, Menorca... estades a Alemanya, ascensos dins l’empresa, vivències, infinites coneixences, personatges que han quedat a la seva retina i que ens descriu amb traç segur, sap mirar les persones.
La societat fa grans canvis, moments fonamentals a la història del país, els va viure des de fora; té la necessitat de tornar, han passat vint anys, s’instal·la de nou a Palma, gaudeix de la família, dels amics... continua treballant en el sector que domina, mentre el món evoluciona en altres direccions. Quan ell acaba la seva vida laboral no serveixen els mateixos patrons pel que fa al negoci del turisme, la globalització, les possibilitats de cada persona amb accés a les xarxes fa innecessàries les figures dels guies i les agències de viatges.
En aquest volum comptem amb un pròleg, imprescindible, Antoni Janer Torrens ens parla de Thomas Cook (1808-1892) pioner dels viatges organitzats a l’abast de tothom, i analitza les circumstàncies que van fer possible l’obertura d’Espanya al turisme després de la Guerra Civil.
El testimoni, farcit d’anècdotes, d’una persona que treballant, va saber ser viatger, va saber copsar i aprofundir en les característiques dels llocs que el van acollir, es va divertir, va fer amics i li hem d’agrair que ens ho faci arribar, perquè el període que descriu ens va canviar la vida a tots. Una recomanació del tot segura.
Suscríbete para seguir leyendo
- “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
- Un trabajador muere en Santa Margalida al caerle encima una decena de planchas de hormigón de gran tonelaje
- Shannon de Jesús: 'Hay mucha frustración entre los docentes por la falta de recursos para atender a los niños que necesitan apoyos extra
- Los Bombers rescatan a un conductor atrapado en una carretera inundada en Felanitx
- La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico
- Las fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Selva y otras localidades de la Part Forana
- El cura del oratorio de Porreres se enfrentó al sacerdote de la parroquia
- Todo lo que debes saber sobre la primera edición del Mallorca Burger Fest 2025