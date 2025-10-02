Passeig de ronda
Matances de melicotons
Alguns joves (i altres no tant) del poble de Sant Joan han tengut una idea que, amb el temps, estic segur que es convertirà en un costum. Com les neofestes, moltes de les quals començaren com una bulla entre amics i a poc a poc han esdevingut elements patrimonials d’estiu, mirau sinó la Mobofest, per exemple, que, ai las!, també va sorgir a l’entorn del mateix poble del pla de Mallorca.
I quina és aquesta idea innovadora? Doncs fer una festa, a l’estil matances, però per empotar melicotons en almívar! Sí, ho heu llegit bé: una trobada, a l’estil de les matances de tardor, per, entre tots, aconseguir un bon grapat de pots de vidre plens de fruita dolça ensucrada, que després es podrà emprar a l’hivern.
Ho han fet a la finca santjoanera de Son Burixó, a pocs quilòmetres del poble, gairebé a la sortida cap a Vilafranca.
Tot un dia, de festa, bulla i feina, en el qual aquesta colla de joves festosos s’organitzaren en forma de cadena humana, dividint les tasques per aconseguir un millor rendiment: uns triaven la fruita, altres la pelaven, uns quants la trocejaven i així fins aconseguir un resultat que, me consta, ha estat del tot satisfactori. Una neofesta? Una neotrobada? Unes neomatences de melicotons! Aquest és el qualificatiu que millor li escau.
No me direu que no és una bona idea, sobretot quan hi ha, com enguany, excedent de peces d’una de les fruites més preuades de l’estiu mallorquí.
(Aprofit per recomanar els melicotons en almívar farcits, segons la recepta que trobarem al https://blogxocolatera.blogspot.com sempre recomanable).
