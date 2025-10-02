Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 2 de octubre de 2025

Els afers del senyor Damvilliers

Ferran Canyameres

Ensiola

20 euros

Ferran Canyameres fou un autèntic home de lletres, un gran escriptor que va fer incursions en tots els gèneres literaris. Aquesta és una novel·la escrita per ell cap a finals dels anys 20. Tot i tenir-la mecanografiada i revisada, va desestimar-ne la publicació. Des de llavors, les 176 pàgines del mecanoscrit han dormit el son dels justos a l’arxiu personal de l’escriptor. Val la pena recuperar-la.

Els afers del senyor Damvilliers, Ferran Canyameres / DM

La remor dels confins

Julià de Jòdar

Ensiola

20 euros

El llibre reuneix vint-i-un textos, escrits per encàrrec al llarg de tres lustres (2000-2015) per a pròlegs de llibres, actes culturals, i mitjans de comunicació. Entre ells, un testimoni autobiogràfic a partir de sengles aportacions al festival literari Kosmòpolis i a la celebració del centenari de Salvador Espriu; homenatges a altres escriptors amb distints pretextos...

La remor dels confins, Julià de Jòdar / DM

Els herois de Vandellòs I

Manel Riu

Saldonar

20 euros

19 de octubre de 1989, 21.39 horas. Catalunya roza la catástrofe: un fallo en una turbina de Vandellòs I causa un incendio que afecta al sistema de refrigeración del reactor y al ordenador de control. Oficialmente, solo fue un incidente, pero 35 años después todavía persisten incógnitas que esta investigación periodística -con medio centenar de testimonios y documentos inéditos- pretende esclarecer.

La sangre está cayendo al patio

Elvira Navarro

Random House

18,90 euros

Los 9 relatos de La sangre está cayendo al patio están protagonizados por hombres y mujeres abandonados a los acontecimientos. El suyo es un mundo de empleos precarios, pueblos en mitad de la nada, urbanizaciones vacías y ciudades que no son más que bloques de cemento cuyos contornos Elvira Navarro distorsiona hasta dotar a lo real de una consistencia extraña, al borde mismo de la pesadilla.

Los nombres de mi padre

Daniel Saldaña París

Anagrama

18,90 euros

¿Podemos entender realmente a quienes nos precedieron? ¿Cuánto de ellos perdura en nosotros? Indagar en los orígenes es un acto radical de supervivencia. Daniel Saldaña París regresa con Los nombres de mi padre, una novela sobre una búsqueda desesperada, pero también luminosa, que deja la certeza de que reconstruir lo perdido no significa volver atrás, sino dar un paso firme adelante.

La obligación de ser genial

Betina González

Círculo de Tiza

22 euros

Betina González, primera mujer que recibió el Premio Tusquets de novela en 2012, analiza en La obligación de ser genial su propia experiencia en sus inicios como escritora. Siguiendo la estela de Virginia Woolf, González lucha contra la descalificación que soportaron algunas autoras de distintas épocas por mantener la emoción que siempre acompaña al proceso de la creación.

El Vado de los Zorros

Anna Starobinets

Editorial Impedimenta

34,95 euros

Tras Tienes que mirar y La glándula de Ícaro, Anna Starobinets publica El Vado de los Zorros, una novela deslumbrante y ambiciosa. Un sobrecogedor viaje al corazón de las tinieblas, una epopeya hechizante que marca un hito en la narrativa contemporánea. Un periplo visual e imaginativo donde cada personaje encontrará aquello que merece: algunos el amor y otros la muerte.