Plagueta de notes (MXXXII)
Escrits desenfocats
No has sentit el perfum fort i que fa pensera de la tardor?
Els canvis d’estació fan un maler als hipersensibles. I un gran bé als que saben viure el present amb la lentitud dels segles. No et tems com les clorofil·les verdes de les fulles comencen la simfonia dels grocs, dels carabasses, dels vermellosos i dels foscs que convertiran el terra o l’asfalt, tant se val, en una catifa de crec-crecs que fan olor de mortvida, de descomposició i de resurrecció alhora?
I per afegitó, el canvi d’hora que arribarà d’aquí a no res ens deixarà els dits de color de rosa de l’alba devers les sis del matí i les hemorràgiques postes de sol i la fosca negra a les sis de l’horabaixa.
I no t’has tapat amb una manteta prima perquè el llençol de fil ja és massa fred i les matinades són gèlides? Has tancat les finestres abans d’anar a dormir o encara les tens obertes de pinte en ample?
Hi ha una profunda poesia en els canvis d’estació que no hem de deixar perdre, ara que tot es fa malbé, s’homogeneïtza, es robotitza i perd el sabor i el saber.
Recoman un llibre per a aquest canvi d’estació d’un escriptor quebequès, Gaétan Soucy, titulat La niña a la que le gustaban demasiado las cerillas (Contraseña Editorial), en una traducció excel·lent a l’espanyol de María Teresa Gallego. Les fonts que hi apareixen són el conte de fades i el relat gòtic, Faulkner, les capsetes de música, el teatre de l’absurd, Canino de Lànthimos i la sèrie Somewhere Boy, i també Spinoza, Saint-Simon, diccionaris, llibres de cavalleries, restes d’una biblioteca, retrats d’una galeria de pintures, records com flaixos, miralls trencats en què neollengües i infanteses ferals es donen la mà amb una escriptura andrògina, divertida i plena de felicitats dels llenguatges.
Sempre la poesia.
En una societat en què senyoreja la guerra, la injustícia, la desigualtat, la misèria, el dolor i les mil i una malures que intenten convertir els éssers humans en persones insensibles, alçam la poesia com a eina de combat i d’alliberament de l’esperit, una eina que augmenta la percepció i el pensament, que ens fa més savis, més fraternals, més igualitaris, més lliures i més feliços.
Els necrocapitalistes ens volen, descervellats, màquines de treball i de consum. I amb l’ajut de sistemes de mercat i de control ho aconsegueixen sense adonar-nos-en. Ens compren per qualsevol grapada de misèria. I acabam sense pensar i sense sentir: atrofiats, afàsics, esclavitzats. La poesia ens desperta i ens ressuscita. Ens salva.
Com un retall de diari íntim.
Només l’emoció perdura. Per què hi ha tantes de raons per a la inquietud? D’on surt aquesta violència quotidiana que com un fantasma ple de cossos assassinats recorr el planeta i que de cada vegada més em volen fer pensar que és normal? I com funciona aquest rodar històric en què esclata el temps i la consciència clàssica a favor d’un present feixuc i obscè amarat d’una desil·lusió col·lectiva? Amb aquesta velocitat no hi ha temps per a res, em sent dins una motorització general del cos i el pensament. La intrusió en els individus d’una energia desesperadament agressiva, aquest rancor que ataca per totes bandes, les noves tiranies que surten com virus, van de debò? Sent com si les frases sortissin del no-res com espasmes respiratoris. I aquesta barbàrie de base que apareix quan menys l’esperes i et sacseja i et deixa blau, estormeiat, sense forces per a res? Mir un revell que guaita en les pedres d’una paret seca i algunes passes enllà toc una estepa amb les fulles gomoses amb dues floretineues de color de rosa que m’anuncien que la mar és a prop. La salobror em deixondeix del xubec amb calitja i pensaments de plom d’aquest procés descivilitzador que m’ofega, que em paralitza, que m’estreny, que em bufa aquesta negativitat extrema, febrosa, lúcida, severa i implacable que em fa veure allò que no és: un miratge darrere l’altre. I mentrestant, els falsos profetes no s’aturen de cridar la pau mentre atien la guerra, no s’aturen de declamar com actors dolents que arrosseguen les masses cap a la uniformització dels esclaus, no s’aturen de perorar i d’especular per enriquir-se encara més. I aquesta és la meva proclama!
I ell veia com creixia i creixia dins una fua aturada la pols tant si parpellejava com si no, enmig de les destil·lacions supremes del dia despietat. I ell grellava un silenci immòbil amb la vista ensofronyada en les brodaries del polsim que definien allò que no podia sentir d’altra manera. I ell collia mores d’un lila fosc a les romegueres de les voreres del camí i les mans li quedaven esgarrinxades i alguna goteta de sang que s’escampava per la pell es mesclava amb aquell suc que li deixava la saliva i les paraules d’un vermell roent. I ell escriu assegut davant una paret, el paper a l’altre costat de la paret i la seva mà amb la ploma hi passa a través per escriure no tan sols damunt un paper invisible sinó en una foscor total de tal manera que no sap si la ploma encara escriu. I ell mostra el seu refús bàsic i instintiu de la comèdia humana, denuncia l’atròfia de les sensacions, la pèrdua sempre seguida de la percepció, la falsa memòria abstracta que reemplaça l’única que val l’alegria: la que està amagada dins el cos; la substància del record és la vista, l’ensumar, la sensació, els músculs amb els quals ens veim, ens sentim, ens entenem, no la intel·ligència, no el pensament. I ell sap que el cos humà viu a la vora d’un precipici i es tuda per no saber-ho fins a la desaparició sense deixar ni la més petita traça per damunt la pols insaciable. I Maria Hein et canta (via la música del disc Salvatge cor, Cruïlla, de Llorenç Romera i lletra d’aquest cronista), Lectora: Fràgil ocelló que et rabeges dins els solcs vermells d’argila digue’m d’on vens que menges qui t’estima i et vigila cercaré el color de tes retxes a la guia on el teu nom desfila i sabré com refiles i festeges ta història el teu nom de pila i quedarà gravat dins el poema i seràs de mon temps un emblema i viuràs mentre el paper es crema com d’un instant sencer el tema.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- Todo lo que debes saber sobre la primera edición del Mallorca Burger Fest 2025
- La marca Maricastaña liquida su tienda en Palma: 'Lo vendemos todo: muebles, cortinas, burras...
- Un trabajador muere en Santa Margalida al caerle encima una decena de planchas de hormigón de gran tonelaje
- Pablo Maffeo acepta el reto de Jagoba Arrasate
- Antalya vuelve a derrotar a Mallorca en el ‘top ten’ de destinos más populares para los alemanes
- El Consell de Mallorca desestima el proyecto de legalización de Finca Serena, hotel de Pau Guardans
- Así reacciona un payés de sa Pobla tras el impacto del granizo: “Ya no sembraré más patatas”