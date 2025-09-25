El tenis emotivo de Raducanu y Alcaraz

Emma Raducanu y Carlos Alcaraz perdieron su partido de dobles mixto en el reciente US Open por 4-2, 4-2 frente a Jessica Pegula y Jack Draper. Sin embargo, a pesar de no ganar, hicieron algo más grande que ganar.

El juego de dobles en tenis es toda una técnica, todo un trabajo en equipo, muy diferente a la suma de individualidades, por muy brillantes que sean. No se depende solo de uno mismo sino también de la otra persona jugando. Es una ecuación de dos variables dependientes entre sí, en derivadas parciales, no lineal. Es un trabajo en armonía, donde las sabidurías individuales se acoplan, entran en resonancia y sus vibraciones no suman, sino que multiplican. Son estrategias, tácticas y técnicas mil veces entrenadas y ensayadas en equipo. Por muy bueno que sea uno de los componentes a nivel individual, o los dos, si no hay armonía y compenetración no existe el entendimiento necesario y el equipo no funciona. El memorable y admirable equipo Santana-Arilla en la Copa Davis (1965) era fruto de una gran compenetración y mucho entrenamiento, donde Santana supo acoplar su exquisitez individual al equipo. Raducanu y Alcaraz perdieron técnicamente ante Pegula y Draper, que plantearon un excelente partido.

Dando un salto en el tiempo y contexto, en una época en la que casi todo era bastante serio y rígido, emergió el Dúo Dinámico desde el Mediterráneo e iluminó los días. Nos descubrió la alegría de vivir. Nos brotó el amor a los 15 años, a los 17 seguíamos enamorados y con la ilusión y el entusiasmo de querer ser algo. Así también ahora Raducanu y Alcaraz, en estos tiempos de zozobra y esperanza, nos transmitieron su alegría de vivir, su alegría de jugar juntos. Jugaban más entre ellos y para nosotros, no tanto contra otros. Y nos transmitían su entusiasmo conjunto. Que yo recuerde, no cometieron ningún error no forzado, no se equivocaron. Perdieron por la superioridad técnica del equipo contrario, verdaderos especialistas en dobles. Emma Raducanu y Carlos Alcaraz no estaban tanto para ganar sino para disfrutar juntos de su tenis y transmitir su emoción. Bastaba ver sus sonrisas y sus detalles de proximidad. Y estos minutos emocionales nos hicieron felices, eso es lo que recordamos.

Perdieron técnicamente, pero hicieron algo más grande que ganar: nos entusiasmaron, nos emocionaron. Nos transmitieron la emoción del tenis y la alegría de vivir con su sonrisa invencible.