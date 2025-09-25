Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 25 de septiembre de 2025
Alma ata
Juan Vicente Pérez
Amarante
22 euros
La narración gira en torno a los interrogantes sobre la desaparición de un anciano y la búsqueda, años después, de respuestas por parte de su nieta Ángela. Sus indagaciones la llevarán a transitar por buena parte de la historia de España del siglo XX y a descubrir verdades ocultas, escondidas o desconocidas de la vida del antepasado, lo que provocará un terremoto en la vida de la joven.
Aquí no ha passat res
Jordi Casado Olivas
Adia
15 euros
Aquest llibre fou guardonat amb el Premi de Teatre Vila de Santanyí 2025. La història comença quan Sísif abandona la roca, s’allunya de la muntanya, i truca a una porta -la porta de l’Àlex- amb l’esperança de començar alguna cosa nova. Tothom coneix el càstig de Sísif: empènyer una roca fins el cim d’una muntanya, només perquè la maleïda roca torni a rodolar.
La desastrosa teràpia de la Sara Bonsom
Mireia Giró Costa
Univers
20 €
La realizadora y guionista de APM? (TV3) y colaboradora de Vostè primer (Rac1) bucea en las relaciones de pareja con su habitual tono humorístico, feminista y reivindicativo. Lo hace a través de una mujer independiente que vive en Barcelona con su hijo de 4 años y que anhela «una conexión que la haga sentir segura»... es decir, un hombre que no sea un descerebrado, un egocéntrico o un inmaduro.
Consumida
Alison Bechdel
Reservoir Books
24,90 €
Los días de cierta historietista llamada Alison Bechdel transcurren en la finca de Vermont donde vive con su pareja. Frustrada por un mundo que parece distópico, quiere hacer un libro honesto y descarnado que le proporcione a la humanidad las armas para exterminar la avaricia y los privilegios. Pero su necesidad de ingresos y sus propias contradicciones le plantearán más de un desafío en su misión.
Cómo enterrar al padre en un poema
Corina Oproae
Tusquets Editores
17 €
Como en un gran teatro del mundo, en los poemas de este libro de Croina Oproae se asoman cornejas, cuervos, álamos, raíces, heridas y entierros, y comparecen poetas como Plath, Szymborska, Blandiana, Bishop o Pizarnik en composiciones de largo aliento y en profundo diálogo estético y biográfico, aunque nunca confesional, con un yo poético que acaba por hacerlas íntimamente suyas.
Sobre nosotros
Luis Sala
Lunwerg Editores
17,90 €
Sobre nosotros, primera novela de Luis Sala, es el relato de un amor que nace en lo cotidiano y se desgasta entre silencios, miedos y ausencias. Del temor a estar solo y de todo lo que duele cuando no hay referentes para explicar lo que uno siente. Un testimonio íntimo sobre la búsqueda de identidad, el deseo de ser mirado, el miedo a no ser suficiente y la necesidad urgente de amar, aunque duela.
El arqueólogo
César Aira
Blatt & Ríos
15,50 €
El mejor arqueólogo moldavo acaba de jubilarse y desde su retiro observa las transformaciones tecnológicas, que rechaza. Anhela la época del contacto directo con el suelo, la del trabajo artesanal en equipo. En este texto, César Aira construye un retrato bellísimo y lúcido sobre la vejez y la búsqueda de sentido, echando mano de su sentido del humor e invitándonos a leer de otro modo el presente.
