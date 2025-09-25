Generacions
L’autora ens parla sobretot de tres generacions: la dels avis, la dels pares i la seva
Mercè Rigo Grimalt ens ha oferit aquest estiu Quan tu te’n vas, queden les cartes, un testimoni personal que s’allunya d’una autobiografia convencional. El volum, editat amb cura per Adia Edicions, ens presenta literatura de vida a través d’un estil narratiu contundent, abillada amb una magnífica coberta del pintor Rafel Juan que irradia una seductora llum blava, dotada de moviment, de vida, com la que cobren els records que l’autora explica al llibre en recuperar-los, com la infinitat de la mar que representa, sense límits, per endinsar-se cap a l’interior de les solapes i fer derivar amb naturalitat el traç del pinzell en la lletra impresa, sense ruptura, com el fluir de la vida. Aquesta mar que, alhora, ha marcat i emmarcat tant la vida de Mercè Rigo, per tants de dies que els seus avantpassats varen passar als fars i per les seves estades a Portocolom.
A Quan tu te’n vas, queden les cartes, l’autora ens parla sobretot de tres generacions: la dels avis, la dels pares i la seva. Va enfilant fets, anècdotes, descripcions, reflexions… sobre èpoques i situacions diverses tot simulant el funcionament de la ment humana: un pensament, una idea, una imatge, un succés ens transporta a un altre de diferent sense que necessàriament hi hagi relació explícita o lògica. Aquesta manera de relatar, que pot entendre’s com una transgressió al concepte clàssic de coherència textual, esdevé un repte per a l’escriptora i un atractiu per al lector que es veu conduït, guiat, per una particular associació, sense un fil cronològic lineal, sinó com la mateixa autora afirma: ‘a partir dels records que es barregen, com els flaixos de llum dels fars.’
La importància de l’escriptura com a fórmula per a fixar, per a perpetuar, hi pren relleu. Mercè Rigo ha fixat uns records, els seus, els ha ‘sublimat’ a través de la lletra impresa. Ha transcendit el pla particular i els ha convertit en matèria col·lectiva, universal. Per aconseguir-ho, usa hàbilment diverses estratègies, entre les quals destacaria la gran quantitat de referències literàries que apareixen intercalades en el seu text de creació. És molt habitual que la descripció de fets, de personatges, la reflexió, el judici... es relacioni amb un autor reconegut, amb una obra literària, amb una cançó o amb un text popular. Aquest fet demostra, per una banda, que Mercè Rigo és una gran lectora, portadora d’un vast bagatge literari català i universal. I d’altra banda, exalça el fet concret, aparentment intrascendent, quotidià, anònim, amb el que ja concebem consagrat com a autoritat literària. Eleva així l’anècdota, el record, per situar-lo al costat dels grans personatges de ficció o dels grans temes de la literatura. Vet aquí la sublimació! D’aquesta manera persones i llocs com es Riuetó, Son Nou i Son Barbut, els fars, Barcelona, Portopetro, S’Alqueria Blanca, creen un vincle amb el lector en poder-los situar en un mapa, però també es deslocalitzen i cobren volada en remetre’s a indrets o personatges de ficció.
Les descripcions s’hi succeeixen suculentes, precises, detallades i adquireixen el valor de crònica en sentit estricte. En destacaria la d’aquell Portocolom on l’autora i la seva germana eren anomenades ‘ses catalanes’: «Els records idíl·lics d’un Portocolom plàcid, sense turistes, amb tots els veïnats felanitxers, que obrien i blanquejaven les cases, treien matalassos i mobles al carrer, els untaven de petroli, [...] Veïnats de vida senzilla que ens deien ‘adeu’...»
La realitat se’ns mostra sovint des del prisma de la practicitat, descrita amb agilitat, frescor, amb crítica implícita o qüestionada amb fina ironia. La focalització sobre el detall quotidià intrascendent que clissa l’ull àvid de l’autora fa l’ullet al lector i el convida a compartir un univers simbòlic particular.
Una atenció especial mereixen els fars. La seva presència plana, entenem que condiciona i en bona part motiva, l’escriptura de l’obra. I és que la vida de les persones que varen habitar-los per tenir-ne cura -els seus avantpassats- per mantenir-los, cada dia de l’any actius, resta lluny de la concepció romàntica i idíl·lica que en tenim avui. L’aïllament, la solitud, la precarietat de les condicions de l’habitatge podien generar autèntics episodis de penúries que deixaven petjada, que modelaven el caràcter de la gent que hi vivia: «La meva mare, Maria, també va mirar la mar fins als quinze anys. Va tenir temps, als quatre anys, de treure escorpins a Columbrets del seu llit, abans d’anar a dormir, i curar-se amb barretes de nitrat de plata, quan li picaven. Va tenir temps de jugar amb la cabra Pastora, que arribava cada dia, a la mateixa hora a menjar el gra i a ser munyida. [...] Va tenir temps d’estar vint-i-dos dies sense que la barca «Salvora» els dugués viandes, menjar ocells de pas i resar a la Verge de Sa capelleta.»
Amb tot, és cert que el llibre ens ofereix la mirada particular de Mercè Rigo, feta des de Felanitx, des de Portocolom i des de Barcelona en relació a un univers més ampli, i ens parla d’una època, d’uns costums, de quan alimentar volia dir estimar, d’unes guerres i uns conflictes de gran transcendència, de la Mallorca del contraban, de la llet en pols dels americans, de la capacitat d’adaptació de l’espècie humana, de costums religiosos anacrònics i absurds, del rol de la dona... L’encert és que ho fa a partir de persones que haurien quedat en l’anonimat, la qual cosa demostra que la història també s’escriu a partir de vides desconegudes perquè al cap i a la fi encarnen uns sentiments que són universals. No hi ha cap vida que no pugui ser ficció ni cap ficció que no es nodreixi de les vivències de les persones de carn i ossos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
- Tras el hundimiento del hotel Vell Marí de Kikín March hay 'una pésima gestión
- Dimite el máximo responsable de los funcionarios del Govern por sus roces con la nueva consellera Cabrer
- Guía definitiva de la Fira del Variat: todos los restaurantes que participan, precios, horarios y actividades
- Cata Coll es la tercera mejor portera del mundo
- Una joven de Palma acusa a su padre de violarla con 12 años: 'Me agarró de los brazos y me penetró
- Fira del Variat en Palma, historia y preparativos de los ocho restaurantes que participarán: “Nosotros serviremos pica-pica, callos, pilotes, frit y ensaladilla”
- El Govern permitirá 35 nuevas farmacias en los municipios de Mallorca: estos son los pueblos con las nuevas licencias