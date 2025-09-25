De dols
L’any 45 aC les Consolacions eren acceptades com una categoria literària
Devastat per la mort de la seva filla Túl·lia, Ciceró es posà a escriure un monòleg, una mena de discurs filosòfic dirigit a ell mateix on defensa la immortalitat de l’ànima, avui dia podríem anomenar-lo un manual sobre com afrontar el dol, sobre com passar aquest tràngol i trobar sentit a la pèrdua d’un ésser estimat. Aquest escrit s’anomenà Consolació. L’any 45 aC Les Consolacions eren acceptades com una categoria literària, servien a l’escriptor per expressar les seves reflexions sobre el dol, la mort, la fugacitat de la vida ... i trobar consol al seu dolor, normalment estaven dedicades a una persona i dirigides a si mateix o, també a vegades, a una audiència. Els exemples més famosos són Les Consolacions escrites per Plutarc i Sèneca.
De La Consolació escrita per Ciceró se’n tenia notícia, però en algun moment del segle IV es perdé sense deixar rastre. L’any 1583 aparegué a les llibreries de Venècia un llibre titulat La Consolació de Ciceró, aquest text semblava talment el de Ciceró i així es va creure fins al 1999, any en què es creà un programa informàtic capaç de mesurar l’estilometria, usat per atribuir l’autoria a documents literaris i d’altres tipus, i l’ordinador digué que no era un text autèntic de Ciceró.
Aquesta «nova» Consolació, recreada durant el Renaixement, és un assaig que comença com tots els de Ciceró, es creu que fou escrit utilitzant pistes dels seus escrits i d’altres consolacions llatines i gregues, l’obra resultant està impregnada del pensament i l’esperit de Ciceró. El 2022 i per primera vegada en dos-cents cinquanta anys Michael Fontaine en feu una traducció a l’anglès amb el títol How to Grieve. Recentment, l’editorial Kòan ha publicat la seva traducció al castellà Cicerón ‘El Arte de Transitar el Duelo’ (un manual de sabiduría clásica sobre el arte perdido de la Consolación).
Amb una introducció molt explícita i entenedora aquesta traducció obre les portes a una profunda exploració del dol, és realment una «consolació» que ens presenta la vida com una habitació llogada per un temps, no una residència permanent. Ens reconforta, seguint el pensament i la convicció de Ciceró de l’existència de l’ànima, amb la creença que ‘els éssers estimats no han desaparegut per sempre’. És molt crític amb l’ambició i l’acumulació de béns materials ‘tot és fugaç, incert’ diu i considera la mort una alliberació, però recalca la importància de passar el dol per a poder recuperar la llibertat interior.
Un llibre interessant que ens fa reflexionar i pensar, l’hem de llegir tenint present que no és una obra actual sinó que és un assaig del pensament antic sobre el dol.
