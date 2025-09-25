Què és cultura
Cultura dels opiacis culturals
El que uniria els punks amb els teòrics de l’Escola de Frankfurt seria el pessimisme
En els anys del plom, de crisi industrial i de creixent nihilisme entre el jovent basc, impulsat amb injeccions de pols blanca mesclada amb pols marró, la banda de punk liderada per l’incombustible Fermin Muguruza carregà ferm en contra de l’alienació estudiantil a la qual estaven sotmesos: Revilla viejo cerdo/ nos vamos a entrompar/ que la cultura es tortura/ no nos vamos a engañar. (La Cultura, Kortatu). Seria la nostra versió de l’Another Brick in the Wall. Si escoltau la peça sencera veureu que no només és una esmena a la totalitat del sistema educatiu, que és en essència repressiu, en tant que priva els éssers humans de les seves potencialitats innates, sinó també -i això ja és una apreciació que faig- d’allò que l’Escola de Frankfurt va denominar Indústries Culturals, que proveeixen béns culturals estandarditzats per entretenir les societats de consum. De fet, podríem baratar la paraula «entretenir» per «alienar» perquè tot el temps que la gent consumeix massivament sèries de Netflix, no surt als carrers a protestar en contra de les seves condicions laborals que depauperen la seva classe social. El que uniria els punks amb els teòrics de l’Escola de Frankfurt seria el pessimisme. Per als intel·lectuals alemanys d’entreguerres, no hi havia escapatòria: les indústries culturals alienarien el conjunt de la societat sencera, talment com fa el fentanil a Filadèlfia. Hordes de zombis privats d’allò que en essència és la cultura: llibertat. Ara bé, llibertat de què i per a què?
