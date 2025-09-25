Plagueta de notes (MXXI)
Cal llegir un parell de llibres alhora
És una pràctica de tota la vida.
Sí, des que tenc ús de raó o de desraó, tant se val, sempre, d’una manera que no em va ensenyar ningú, he llegit dos, tres, cinc, set llibres alhora, entremesclats amb revistes, opuscles i altres materials impresos (m’entusiasma treure’m els ulls amb la lletra minúscula dels consells d’ús de productes diversos, de composicions de medicaments i de publicitats d’immobiliàries o d’hotels). Per això avui he pensat que us donaria, amigues lectores a qui us agrada el safareig, el xafardeig i altres coses semblants, alguns dels meus secrets de lectura, perquè així pugueu veure l’amplitud i la raresa dels meus interessos lectors. Una col·lega, M. T., havia organitzat una presentació d’un llibre de la meva amiga Lolita Bosch i em va enviar l’obra perquè li digués si m’agradava i si em semblava bé la data i el lloc. Li vaig contestar que la Lolita era un valor segur, una excel·lent escriptora, i que podia comptar amb mi. Com que M. T. és una al·lota molt aguda, al cap d’un dia ja tenia el llibre a les mans: El jardí de l’àvia (La Campana). I em vaig trobar amb una edició molt elegant, amb il·lustracions d’Irene Bosch, grafits de flors i fruits molt acadèmics i bells, i un epígraf de Pierre Ronsard dels seus Sonets à Hélène que em va donar la benvinguda: «Si és que em vols creure, viu, sense esperar demà: / cull a partir d’avui les roses de la vida». Després vaig començar a assaborir una narració autobiogràfica feta amb una primera persona que sembla que et conta a cau d’orella la història d’amor amb la seva àvia Lolita i des d’un bell inici et mostra el seu jardí fet al llarg de cinquanta anys. Des de la primera plana coneixem la dona valenta, capaç, autònoma, decidida, encertada, lúcida, discreta, educada, elegant, bona, especial, entretinguda, intel·ligent, inoblidable, d’una generositat peculiar, curiosa, entusiasta, divertida, amb un riure extens, etc., que era l’àvia. I també trobam una llista de les plantes d’aquest jardí seu ple de records, d’amor i de tristor, d’enyor, de vida i de mort. No les vull donar in extenso, emperò en faré un tast: pruneres verdes i pruneres negres, cirerers, pomeres, pereres, tarongers, feijoes, nesprers, parres, mans de buda, llorer, romaní, geranis, glicines liles i glicines blanques, buguenvíl·lies, clívies, ginkgo, iuca, margalides, plumbago, etc. Recoman aquest retrat d’una dona lluminosa, serena, que feia de la vida una festa. Ah! I el fet paradoxal: per no sé quines cinc-centes no podrem fer la presentació. Na Lolita Bosch no pot venir. Em sap un greuer.
Jordi Valls acaba de treure un llibre, L’aspersor de Feynman (Lleonard Muntaner Editor), que just he començat i m’entretén una cosa de no dir. L’obra és una indagació de l’acte de creació, la qual cosa és tota una aventura. I bon aventurer de la prosa és aquest home nat el 1970 a Barcelona, que fa feina a la Biblioteca de Singuerlin, que és autodidacte com el Salvat o el Brossa i té una obra llarga i ambiciosa de més de deu llibres, molts dels quals amb premis literaris ben significatius. El llibre té 115 planes de lletra sense punts i a part i va ser escrit entre 2006 i 2025. El llegesc lentament i m’entusiasmen les seves xarxes connectives que entretenen per un cantó i fan pensera per l’altre. Hi ha lògiques perverses i inèdites com les que també s’inventava en la seva poesia l’amic desaparegut Carles Hac Mor, hi ha miratges protagonitzats pel professor Karimu, xaman africà i mèdium paranormal i màgic, hi ha una dialèctica entre els fets viscuts i les accions, hi ha escriptura orgiàstica que t’amara d’una poesia fonda, fosca i al mateix temps planera. «No siguis l’eco de Cesare Pavese, una repetició existencial en ones hertzianes a les altes hores desganades en un hotel de quatre estrelles de Torí». Som aquí, a la plana 69, i no vull que aquest riu de lletres s’acabi mai.
Ador els escriptors que caminen.
Em va entusiasmar La disputa de Jean François Prévand que va dur a l’escena l’amic Josep Maria Flotats, que feia el paper de Voltaire, acompanyat de Pep Planas, que feia de Jean-Jacques Rousseau. La disputa ha sortit publicada en català per Pagès Editors amb una traducció estupenda de Salvador Oliva. El dos maîtres-à-penser són dos cervells històrics, il·lustrats del segle de les llums, amb unes idees ben allunyades i grans desavinences. Voltaire és dominador, lúcid i molt crític amb un pensament que podem considerar materialista i descregut. Rousseau defensa uns valors romàntics i d’altres que ara podríem considerar ecologistes.
Ara estic llegint Els somiejos del passejant solitari (Adesiara Editorial) de Jean-Jacques Rousseau, traduït per la professora de Filosofia de la Universitat Pompeu Fabra Glòria Farrés, que ha fet un text en un català amb aires antics on es conserva el perfum íntim roussonià d’un home planer, gran caminador que recull herbes, badoca davant el paisatge i no s’atura de pensar en la seva obra. I diu ben clar que aquests escrits són ben subjectius i que els escriu per a ell: «Jo no escric els meus somiejos sinó per a mi i prou». Al pròleg del llibre, la traductora comenta: «Divaga, medita, somieja, herboritza, no necessàriament en aquest ordre, sinó que va seguint el moviment del propi passeig». Quan Rousseau va escriure aquest llibre entre els anys 1776 i 1778 es trobava en una situació fràgil, perquè se sentia atacat i creia d’una manera poc fundada que hi havia un complot universal contra ell. El llibre es pot entendre per un cantó com un espai en què la imaginació i les idees s’escriuen lliurement i, alhora, com un al·legat contra la persecució que creu que sofreix.
Aquest llibre és el resultat de passejades que va fer de bon de veres i durant les quals prenia notes a les cartes de joc que duia al damunt. Vint-i-vuit d’aquestes cartes es poden veure a la Biblioteca Universitària de Neuchâtel. A partir dels esquemes on condensa visions, pensaments, botànica, llibertat, etc., hi ha una meditació sobre la vellesa i una preparació de la mort amb una prosa lleugera, colorista, descriptiva, plena de varietat i de ritmes diversos. I de les deu passejades, m’he entretingut amb la cinquena, en la qual surt per primera vegada l’adjectiu romàntic per designar aquesta experiència subjectiva que li ha mostrat la natura i que la raó no pot abastar. Un llibre que farà passar gust als amadors del passeig, de la natura i de la pau que donen els banys de bosc i de muntanya. Recomanadíssim!
