Passes de museu
XVI
La Casa Blai Bonet-Centre de poesia és un d’aquests santuaris al que hauríem de peregrinar almenys un pic cada estació
Des que la paraula acompanya la ment humana en el seu viatge a través del coneixement, hem intentat comprendre l’origen i el destí, el sentit d’existir. Així comença el pròleg amb el qual Carlos Duarte i Montserrat encapçala la seva traducció de Les set valls (Tres Portals, 2025), del poeta sufí Farid ud-Din Attar (s. XII-XIII). Lluís Nacenta, matemàtic, músic i humanista, autor de Càlcul de metàfores (La Magrana, 2025), reivindica un ús complex, problemàtic i fins i tot misteriós de la paraula. Així mateix ens revela que gràcies a l’IA hem comprovat com el llenguatge científic i el metafòric són formes de coneixement que comparteixen estructures i espais.
El terme realitat augmentada respon a la tecnologia digital que afegeix, a la percepció directa de l’entorn proper, informació rellevant en temps real. Saber alguna cosa més del que ens arriba pels sentits. I no és això el que fan els poetes? Allà on nosaltres hi veiem resina, el poeta hi veu un arbre que plora. Allà on nosaltres diem llei, ell sent una màquina de fabricar cecs en sèrie. Perquè mai no descobrirem res si complim les regles. Blai Bonet i Rigo dixit. En aquest sentit, Nacenta ens alerta que l’extrema dreta neix de la degradació del llenguatge, quan no hi ha voluntat d’exploració ni de comprensió.
La Casa Blai Bonet-Centre de poesia és un d’aquests santuaris al que hauríem de peregrinar almenys un pic cada estació. El lluminós projecte arquitectònic de Biel Arbona Ginard ens hi convida. La capella del Sant Arxiu atresora el fons documental i bibliogràfic de Bonet, així com el d’altres poetes de referència. Al primer pis, la sala capitular és curulla de llibres, tots de poesia oberta. El claustre del Sant Corral respira paraules que congrien ganes de viure: aire, cel, verds, sol. És, també, el batiport de la capella fonda on a davant de l’altar major, petit i rodó, hi trobam el Bon Blai amb la marededéu de l’Esguard Constant, ofrena del captaire de llums Damià Huguet Roig. Darrere, amagada, l’humil sagristia
Deixa oberta, MARINER ABSENT, la poesia completa de Bonet per la pàgina 93 per quan passis entre el bellveure i l’alfabeguera del corral. O fes-ho per la 296 perquè puguin enlairar-se ELS COLOMS. I perquè a la 115 en el JACINT I NARD la plana d’ametlers vol harmonies, avui escoltaré els de na Tiu (Ametllers, 2024) i faré metles garapinyades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento
- El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
- La tarjeta única para todo el transporte público de Mallorca estará disponible a partir de octubre
- Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
- Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros
- Cómo y dónde solicitar la nueva Tarjeta Única para viajar en el transporte público de Mallorca
- Paco Garrido, el anfitrión 'pirata' de Airbnb en Mallorca: 'Nosotros solo tenemos casas y las anunciamos, tengo que comer y vivir
- Imputado un conductor temerario que bloqueó el paso a un autobús en la Vía de Cintura