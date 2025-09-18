Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 18 de septiembre de 2025

Costumari metafòric

Josep M. Salom

El Gall

12 €

Recull d’articles d’opinió publicats a les pàgines de la revista de Manacor Perlas y Cuevas. Es tracta de comentaris sobre política i societat que, en el moment que foren publicats, foren d’actualitat, per la qual cosa s’hi ha afegit a peu de pàgina la data i el fet concís que motivà cada entrega de la sèrie. Els articles de Salom es completen amb els dibuixos de Tomeu Matamalas.

Costumari metafòric, Josep M. Salom / .

La venganza de Juanita Patata Frita

Elena Benito

Balèria

Aquest és un conte per a tots els que alguna vegada, van abominar del menjador del seu col·legi. El seu protagonista està en aquesta edat complicada en què les certeses de la infància comencen a enfonsar-se. Però si Juanita vol dur a terme la seva venjança, haurà de tornar a confiar i creure en la màgia. L’autora, nascuda a Palma es dedica a la docència de la literatura des del 2005.

La venganza de Juanita Patata Frita, Elena Benito / .

Què en diré del dia d'avui

Youssef El Maimouni

Jande

19,95€

El autor barcelonés de origen marroquí publica su tercera novela y primera en catalán en una nueva editorial de ficción y no ficción que trata de abrir puertas a autores racializados o inmigrantes asentados en Catalunya. Tres escritores famosos se reencuentran en un antiguo restaurante de Tánger que fue punto de encuentro de artistas. Allí los aguarda una misteriosa mujer y un camarero en su primer día de trabajo.

La república de la felicidad

Ito Ogawa

Navona

24 €

La vida es plácida en Kamakura. Amigos y vecinos se acercan a la papelería de Hatoko, donde continúa siendo escribiente. Entre los trazos de pincel de las cartas que le encargan, se cruzan los destinos inesperados y conmovedores de sus clientes. Parece que todo sigue igual, pero Hatoko se ha casado y, junto a Mitsurō, que tiene una hija pequeña, aprende a ser madre en una familia poco convencional.

Moon Tiger

Penelope Lively

Impedimenta

22,95 €

En esta novela magistral, Penelope Lively, ganadora del Premio Booker en 1987, convierte a Claudia Hampton en una de las grandes heroínas literarias británicas del siglo XX. Una mujer indomable que se niega a ser amable u ofrecer el consuelo de una narración lineal. Moon Tiger es una meditación feroz y delicada sobre el amor, la pérdida, el tiempo y las historias que nos contamos para sobrevivir.

Geografía escrita

Álex Chico

Candaya

20,80 €

Geografía escrita se adentra en las relaciones que se establecen entre el lugar y la escritura, entre Álex Chico y los países que recorre. Una biblioteca circulante y al aire libre que nos invita a descubrir el Buenos Aires de Roberto Arlt, la Lisboa de Pessoa, el Berlín de Alfred Döblin, la isla de Ischia de Truman Capote, el Paraguay de Roa Bastos, la Provenza de René Char o el Quito de Daniela Alcívar.

Narrativa escogida

Fernán Caballero

Biblioteca Castro

55 €

Bajo el seudónimo de Fernán Caballero se esconde la escritora Cecilia Böhl de Faber, mujer culta, políglota y pionera en la compilación de cuentos que conquistó a lectores y críticos en el segundo tercio del siglo XIX. En este tomo, el catedrático Enrique Rubio ha seleccionado sus novelas más importantes y varias colecciones de relatos populares que la ubican como la primera folclorista española.