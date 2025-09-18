Inici de la Guerra civil
Una novel·la que ens transporta als primers dies de la Guerra Civil i els seus efectes devastadors
Joan Tortella
L’editorial Documenta Balear ha presentat, a la Biblioteca Guillems Cifre de Colonya de Pollença, el llibre Vent surant, de Francesca Sastre. Serà un dels darrers actes programats per Miquel Cifre, un funcionari modèlic que deixa la Biblioteca per traslladar-se, com a administratiu, a un altre espai de l’Ajuntament.
Vent surant és una novel·la que ens transporta als primers dies de la Guerra Civil i els seus efectes devastadors. Amb una prosa despullada d’artificis, l’autora recrea un episodi històric, basant-se en una aproximació quasi periodística que aporta rigor al relat. La novel·la s’articula al voltant de la figura d’Antoni Mateu, batle republicà d’Inca i una de les víctimes de la repressió franquista. Però «Vent surant» és també la historia de la seva germana Bàrbara, la del jove Guillem, que veu transformar-se la seva educació sentimental enmig de la barbàrie, i la d’en Facundo, condemnat a un destí fatídic. Tots ells, de manera inexorable, es veuen atrapats pel tsunami de violència.
L’illa de Cabrera esdevé un escenari clau, un espai on civils i militars queden reclosos en un parèntesis existencial incert. Sastre aconsegueix construir un relat colpidor. A través d’una narració concisa, l’autora també esmenta figures històriques com Emili Darder, Alexandre Jaume, o Antoni Maria Gues.
La novel·la conjuga la fidelitat documental amb la força de la ficció. Ponç Pons, company d’estudis a la facultat de Filosofia i Lletres (son Malferit), escriu: «Sastre amb un estil fluid i un diàlegs vius amb tocs dialectals que li atorguen realisme, va narrant els fets i recreant la peripècia vital, anímica i psicològica d’una sèrie de personatges reals. Defugint el recurs del narrador omniscient i aprofitant canvis de registre, va donant molta informació a partir de petits detalls quotidians, molts d’ells vists a través de la mirada innocent d’en Guillem, un al·lot que té onze anys. Amb el realisme objectiu, de vegades cru, hi veiem les classes socials, l’analfabetisme, la pobresa, el contraban, els abusos de poder i els maltractaments físics i psicològics...».
S’hi destaquen sense partidisme els despietats assassinats de cada bàndol. Al final, colpits i emocionats per tot el que hi hem llegit, els lectors de «Vent surant» descobrim el significat del títol de la novel·la, aquest vent invisible que sura damunt la mar, que mou la vela amb suavitat i fa avançar i fer camí. A la revista «Mirall de trobar», editada per l’IES Berenguer d’ Anoia (Inca), podem llegir l’entrevista de Caterina Horrach.
Francesca Sastre Munar va cursar els estudis de Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona i els de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears, i es va especialitzar en Arts Escèniques. Aquest doble vessant acadèmic li ha permès treballar com a periodista, primer a RTVE (Balears), Última Hora i El Temps, i posteriorment com a docent en diversos instituts d’educació secundària a Menorca i Mallorca.
Cabrera és un lloc únic. Ara hi pot anar tothom, però als anys trenta era un lloc desconegut per a la major part de mallorquins. I la mar no cansa mai, és un paisatge en canvi constant. Hi trobo moltes metàfores. Però també podem trobar literatura botànica o entomologia.
De na Bàrbara no hi havia bibliografia. Era tota una tragèdia: perdre el marit en el bàndol republicà i els germans en el bàndol nacional. I ella enmig sense més ideologia que intentar lluitar per salvar-los. Antoni Mateu creia en el progrés i en la importància de l’educació. Va promoure la construcció de la Biblioteca Pública i la creació de l’Institut Elemental d’Ensenyança, al qual estudiaven alumnes no només d’Inca sinó dels pobles dels voltants, de famílies humils.
Deia Holden Caulfield, el protagonista d’«El guardià entre el sègol», que quan acabes un bon llibre desitjaries que l’autor fos amic teu.
Se sentia com un nàufrag
a la deriva
en un oceà
d’infinita tristesa
