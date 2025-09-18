Història de veïnat
El llibre recupera molts records en què s’explica com es vivia un temps
Alaró és un poble que té dos nuclis de població molt ben definits: los Davall i los Damunt; en realitat, primer el segon, perquè fou l’establiment de què partí tota la resta. Losdamuntaner és Joan Vicenç Lillo i Colomar, és a dir, alaroner de los Damunt, i home d’una especial estima per la terra i la seva conservació. Des del seu vessant d’escriptor, és el responsable de la publicació Los Damunt. Memòria d’un temps passat, que publica l’Ajuntament d’Alaró tot a partir de la proposta i coordinació de l’Associació cultural Al Rum.
És un llibre que fa enveja, o podria fer-ne, perquè recull i recupera molts records en què s’explica com es vivia un temps. Un temps passat, és clar. El llibre parteix d’una fotografia, en blanc i negre, en què s’hi representen quaranta-tres personatges. És una fotografia del grup d’infants que, en diumenge, anaven a «doctrina», amb les seves catequistes. A partir d’aquesta representació, l’autor del llibre ha entrevistat una gran part dels qui foren nins el dia de la foto. Amb les entrevistes i les aportacions de Lillo i Colomar el que s’ha recollit és, com resumeix la mar de bé el títol de la presentació escrita pel batle Llorenç Perelló, les Memòries que fan perdurar un Los Damunt llunyà. En Dues vides en una, el periodista Joan Riera, com a vicepresident de l’Al Rum, explica com d’una fotografia que no va arribar d’hora a una exposició, n’ha sorgit el llibre: les ganes que teníem de saber-ne més.
Una fotografia en blanc i negre de datació aproximada en l’any 1955 o 1956 a partir de la qual s’han recollit moltes altres que il·lustren allò que es conta: com era la vida a les faldes de la muntanya alaronera, els sons, l’aigua, les fonts i les manxes, els negocis, la manufactura de sabates, els jocs d’infants i la vida al carrer, els camins, com a lloc de pas d’antigues rutes per accedir als contraforts de la serra, el torrent, la transformació del paisatge i un petit retrat sociològic.
Del llibre se’n poden extreure moltes conclusions a manera d’estudi antropològic, que ho és, perquè les formes i maneres de la quotidianitat són les que expliquen el tarannà d’una vida. I d’això, n’està ple el llibre. Ple de nostàlgia, també, com us ben podeu imaginar; si tant voleu, una mica arrecerat en el plany del passat. D’acord que som davant d’un paisatge que es desdibuixa i que les diferències amb l’ara són, com diu Lillo, «siderals». Però algunes coses han millorat, si més no per les dones. Ens ho diu Margalida Borràs Nicolau, filla dels amos de sa Bastida (la número 8 de la foto): «es meu nét me va dir: I tu, padrina, què feies? Es pur, com sempre, feina. Ses dones, feina; ells se n’anaven en es cafè, però tu quedaves a ajudar ta mare».
Suscríbete para seguir leyendo
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento
- El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
- La tarjeta única para todo el transporte público de Mallorca estará disponible a partir de octubre
- Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
- Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros
- Cómo y dónde solicitar la nueva Tarjeta Única para viajar en el transporte público de Mallorca
- Paco Garrido, el anfitrión 'pirata' de Airbnb en Mallorca: 'Nosotros solo tenemos casas y las anunciamos, tengo que comer y vivir
- Imputado un conductor temerario que bloqueó el paso a un autobús en la Vía de Cintura