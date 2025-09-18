Plagueta de notes (MXXX)
Contra el genocidi de Gaza
Em demanen més llistes de llibres.
Sobretot vosaltres, lectores apassionades, intel·ligents, ferotges, glamuroses, m’empenyeu perquè us en faci una llista personal i intransferible. I com que sempre m’ha agradat ser això que ara anomenen un influencer (en anglès) o influenciador (en català) en matèria verbal, vet aquí la meva selecció de novetats i llepolies llibresques.
Tenc a les mans la primera edició de Bonjour tristesse (René Julliard, 1954), de Françoise Sagan, que mumare tenia a la seva biblioteca i amb la qual als dotze anys em vaig tornar un addicte a aquesta novel·lista fràgil i entranyable, apassionada i lluminosa, d’un inconformisme deliciosament escandalós i que, sobretot, escrivia molt bé. Tenc, a més de tots els seus llibres, algunes obres sobre ella entre les quals destacaria la biografia Sagan à toute allure (Denoël), de Marie-Dominique Lelièvre, que em vaig comprar en un viatge a París el 2008. Ara, acaba de sortir en espanyol en una traducció excel·lent de David Cañadas Bustos, Sagan a toda velocidad (Editorial Superflua), que pot donar molt de gust a tots els lectors saganescs. La Lelièvre és una periodista i escriptora que va ser coneguda pels seus retrats incisius a Libération i que es va passar tres anys fent recerques sobre Sagan amb els seus amics íntims Florence Malraux (a qui dedica el llibre) i el novel·lista Bernard Frank, i també amb el seu fill, les seves secretàries, la seva darrera companya, la seva banquera, els seus metges, els seus editors i la seva governanta. Ha visitat les seves cases, ha consultat els seus manuscrits, les seves biblioteques i el seu guarda-robes, ha escoltat els seus discs, i fins i tot ha dormit al seu llit. El resultat és un relat magnífic amb una escriptura informativa i viva, un calidoscopi ple de documents secrets, de relacions complexes, d’emocions, de revelacions que dibuixen el clarobscur d’un retrat espiritual de la carn d’un mite. Molt recomanable.
Un altre llibre important i necessari: Ferrari Billoch i la Guerra Civil. Extrema dreta, anticatalanisme i antimaçoneria a les Balears (1936-1939) (Lleonard Muntaner, Editor), de David Ginard i Féron. Aquest doctor en Història i professor d’Història Contemporània de la UIB ja ha escrit més de vint llibres en què ens ha mostrat amb claredat i saviesa el moviment obrer, la repressió política i les relacions de gènere durant la Guerra Civil i el franquisme. Ara, amb uns materials que són el resultat de recerques i d’informacions d’arxius públics i privats, d’hemeroteques periodístiques i de la lectura crítica de molta bibliografia, ens fa un retrat clarivident i duríssim de Francisco Ferrari Billoch (1901-1958), que va ser un conegut apologista de l’extrema dreta de l’Espanya dels anys trenta i quaranta. Reconec que havia llegit d’aquest flagell de comunistes i maçons un llibre significatiu: Mallorca contra los rojos, que em va mostrar amb una llum triomfalista i propagandista la derrota de la invasió del desembarcament republicà a Mallorca que Ferrari Billoch va viure des de les trinxeres militars. En aquest llibre modèlic del professor Ginard, que he llegit amb el tremolor del desig de coneixença d’una època que encara és plena d’ombres i tergiversacions i d’un buit historiogràfic considerable, he trobat una excel·lent anàlisi crítica de la trajectòria personal i dels escrits d’un exaltat propagandista de la Cruzada i martell de comunistes i maçons. Ginard s’ha centrat en la complexa trajectòria biogràfica de Ferrari Billoch, que agafa l’obra publicitària i literària durant la Guerra Civil, amb acuradíssimes informacions, texts antològics de Ferrari i nombroses notes històriques que eixamplen la visió, així com un conjunt de fotografies i d’imatges ben significatives. Una memòria elaborada per Ferrari en plena guerra en què aborda el conflicte bèl·lic a les Balears és un text inèdit que el professor Ginard comenta amb la seva escriptura clara, detallada i sàvia i que ens dona un material extraordinari per avançar en el coneixement dels civils i militars que s’alçaren contra la legalitat republicana i implantaren la dictadura franquista. Un llibre necessari per lluitar contra tanta ignorància com ens ataca per totes bandes. La derogació de la Llei de memòria històrica que aquest Govern del PP-Vox intenta, mostra i demostra per què no han volgut mai condemnar l’alçament franquista.
Contra el genocidi de Palestina.
En aquests moments en què escric aquestes línies (dia 13 de setembre de 2025) surt a VilaWeb aquesta informació: «Almenys quaranta-una persones han mort en accions de l’exercit israelià a Gaza des d’avui a la matinada, segons que han informat fonts mèdiques gazianes citades per mitjans palestins. D’aquestes, vint-i-nou han mort a la ciutat de Gaza. Sis persones han mort en un bombardament d’un avió de combat israelià sobre un edifici al barri de Tel al-Hawa, a l’oest de la ciutat. Unes altres cinc han perdut la vida i s’han recuperat els seus cossos després d’un nou bombardeig israelià a Al-Karama, al nord-oest de la capital. A més, set persones han mort quan feien cua per rebre ajuda humanitària a punts del centre i del sud de Gaza. Entre ells, dues han estat víctimes de trets israelians en un centre d’ajuda humanitària al nord de Rafah, al sud de la franja. Des de l’inici de l’ofensiva militar israeliana, el recompte global és de 64.803 morts i 164.264 ferits, segons el ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamàs».
Si llegiu La porta del sol (Club Editor), d’Elias Khoury, podreu acostar-vos un poc més al dolor i la lluita de Gaza, dels palestins. La poeta amiga Blanca Llum Vidal ha definit magníficament aquesta gran novel·la. Escoltau: «La porta del sol és una conversa en què una multitud de veus conforma una polifonia transparent i esquinçada sobre la catàstrofe que viu la població palestina. No només es tracta de recordar, sinó de dir per què es parla i per què s’erigeix un discurs que alhora pot ser una dissertació sobre la militància, un relat sobre les coses i els dies i el futur que malgrat tot existeix, una oració fúnebre i un cant a les cases que es tomben, a les oliveres que sobreviuen i a la fraternitat que sorgeix de les condicions més difícils i extremes, més abusives i tristes, més doloroses i injustes».
Elias Khoury, sense ser palestí, va lluitar tota la vida perquè Palestina tornàs a existir. I la forma del llibre en mil i una dimensions ens conta com en una habitació d’hospital un vell està en coma i un jove el reté explicant-li les mil i una fetes que han compartit: com si fos una Xahrazad que li fa reviure les humanes històries dels habitants del camp de Sabra i Xatila, evacuat en el moment de la conversa. «L’obra de Khoury ens fa veure i sentir el poder de la literatura per posar nom a allò que la injustícia vol esborrar», en diu Luz Gómez al pròleg d’aquesta obra mestra. La traducció de l’àrab de Jaume Ferrer és tota una creació. No amollarem la lluita per la pau!
