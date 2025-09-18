Passeig de ronda
Babbage
Per parlar de grans personatges (i de no tant grans), no és necessari tenir una excusa. Sempre és apropiat comentar alguna cosa dels genis que han deixat petjada. Ara bé, en algunes ocasions, figures que teníem mig oblidades ens surten a rotlle a partir d’algun detall que ens passa pel davant i ens recorden el que tal o qual nom va fer per a millorar el nostre entorn o la nostra qualitat de vida. És el cas de Charles Babbage, un matemàtic del segle XIX, el qual m’ha sortit a camí en poc temps a través de tres fets: la preparació d’una xerrada divulgativa sobre dones matemàtiques en la qual Babbage ens aparegué relacionat amb Ada Lovelace, la científica filla de Lord Byron, una visita al Museu de la Ciència de Londres, lloc en el qual es pot veure part d’una màquina computacional ideada pel personatge i la lectura d’un volum extens i molt recomanable com és Los Europeos d’Orlando Figes i que va caure a les meves mans gràcies a les indicacions de Guillem Febrer, sempre atent i gran coneixedor d’històries llunyanes i properes (gràcies Guillem). Un llibre, aquest darrer, que es fa imprescindible per entendre la construcció cultural d’Europa durant el segle XIX.
Qui era i què va fer Charles Babbage? En dues paraules: fou un matemàtic anglès, nascut a Londres i que, durant l’època victoriana i a partir de les idees nascudes arran de la Revolució Industrial va desenvolupar un mecanisme que, avui i amb el temps, és considerat l’inici dels ordinadors. I tot, mesclat amb els no pocs conflictes que va tenir, derivats del conservadorisme de les classe londinenques benestants. I és que per avançar sovint s’ha de fer a través de camins plens de pedres i amb pals a les rodes.
