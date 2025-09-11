Relectures
Viatjar en el temps
Stefan Zweig (1181-1942) va publicar ‘Viatge al passat’ el 1929
Fem la relectura celebrant una nova edició, obrim el llibre amb la certesa del bon moment garantit, coneixem la història però volem que ens la tornin a contar, una nova traducció que ens porta a un plaer conegut. Revisem les nostres anotacions de la primera lectura, que ens va seduir, i els subratllats no coincideixen, la nostra realitat d’avui ens porta a emfatitzar en altres moments, en un text on tot és bellesa i harmonia; coneixem un jove a qui el seu talent porta a un canvi d’estatus, la seva vàlua és reconeguda, tot i això, les seves reflexions el porten a tenir molt presents els seus orígens:
«Però la grandiositat de les coses que el circumdaven destruïa contínuament qualsevol argument i es tornava a sentir petit, doblegat i vençut pel pes d’aquell món ostentós i arrogant dels diners, fet de criats, mossos, cambres, mobiliari humà de compra o de lloguer que ha estat privat de la seva pròpia identitat.» pàg. 17
Tenim una història d’amor, interrompuda pels esdeveniments polítics, assistim a la gestació d’una fortuna, algú amb talent, que sap moure’s i aprofitar les oportunitats, és fidel a aquells que l’han posat al lloc que ocupa i vetlla pels seus interessos.
Han passat deu anys, aquell jove de vint-i-tres, és un home que la vida ha modelat de la millor manera, es troba amb la dona que va ser el seu primer amor, la dona que malgrat haver format, ell, una família pròpia ha ocupat sempre un lloc especial. Aquest encontre es produeix en un món que no és el que els acollia quan es van acomiadar, ell recorda un poema de Verlaine, que ella li havia llegit, parla d’espectres que cerquen el passat, un passat al qual potser no poden tornar ni per un moment, ni per un dia.
Al carrer, la por els paralitza:
«...mil veus, mil individuus, i en canvi només un crit i una mirada que respirava una sola cosa: odi, odi, odi.» pàg. 78
És segur que quan tornem a aquesta història, quedarem atrapats en altres moments, és el que fa gran la literatura, la nostra gratitud als editors i a la traductora, que han fet possible una nova lectura.
