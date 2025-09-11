Sicília de bell nou
Tot parteix d’una sorprenent anècdota de la vida real
Amb format millorat de la col·lecció Raixa celebra la Nova Editorial Moll l’escriptura agosarada de Gabriel Janer Manila que, poc temps passat de Jaguar, s’endinsa amb Galeria de solituds a la Mallorca que se’n va, o que s’aferra per a no deixar de ser.
Tot parteix d’una sorprenent anècdota de la vida real. Recordau aquell episodi de la dona d’un botifarra de Canamunt de Ciutat amb el bisbe de Mallorca? Doncs sí, en Janer Manila fa miracles tot a partir d’aquella història. És don Joan, alter ego del banyut, qui ens ofereix la narració tot a partir d’aquest fet emocionalment traumàtic en què recorr la desfeta d’una nissaga familiar i amb ella la d’una illa que s’ha venut al turisme, la urbanització ferotge, el blanqueig de diners, l’especulació, la desfeta del paradís que en diria altre. La poesia, que també hi és, la posa Dovima, qui atén al senyor i li dona les rèpliques als seus soliloquis.
Ho fa amb l’habilitat de què ningú es pugui sentir ofès (bé, ofès sí, el que no pot sentir-se ningú és personalment atacat), perquè tots sabem a qui es refereix en cada moment i quina història certa ens narra, però ho fa en clau surrealista, com de conte. Sí, ens envolta d’una illa que pot ser però no és la nostra, i ho fa des de temps enrere. La història a partir dels avantpassats, especialment les dones, d’una família de casa bona, que va i ve en el temps a partir dels records de les dones que surten de les seves representacions a la galeria de retrats del casal de Ciutat, qualcun fins i tot pintat de mà de Guillem Mesquida (1675-1747). Res a veure, del segle XIII a abans-d’ahir amb un judici que finalitzà amb les llàgrimes i la petició de perdó del fiscal i qualcú més o amb la immatriculació per part de l’església d’un convent en nom de santa; o amb el balconing, les aigües brutes que s’aboquen a la mar per la platja de Can Pere Antoni... o amb la venda de les grans possessions? Tot això, vist a través dels ulls de les dones dels propietaris de la possessió aquí dita Almadrà que s’escapen dels seus retrats, tot en les nits en què don Joan no pot conciliar el descans.
«Era com si des de l’illa es manejassin els fils d’un teixit de corrupcions i màfies que transitaven impunes arreu del paisatge». Qui ho diria, que clar ho pinta, malgrat el que ha fet és ficció, una ficció a partir de la memòria d’una nissaga familiar. Tira a ferir, i molts s’hi podran sentir ofesos, però ningú es podrà demostrar tocat. Dir i deixar fer. Em recorda molt altra novel·la d’altre gran escriptor, Guillem Frontera, en què denunciava la realitat. Janer Manila se’n va més enllà, fins a la nissaga de Tofla, que ningú mai no podrà dir que es correspongui amb la fantasia de Bearn. Com Il Gattopardo i la desfeta de la Casa de Salina. Sicília de bell nou.
