Plagueta de notes (MXXIX)
Novetats de llibres a voler
LA ‘RENTRÉE’ LITERÀRIA
Fa gola veure com al mes de setembre nombroses editorials treuen libres nous de trinca, o reedicions d’obres completes corregides i augmentades, que seran una festassa per als lectors curiosos, plens de fervor per la lletra fresca, per la paraula nova, pels llenguatges plens de sabors.
Per això he decidit fer un mostrador ben atapeït on publicitaré els libres que consider més essencials i urgents.
Començ amb La casa (Lleonard Muntaner), una traduccció al català d’un autor meu de capçalera, Julien Gracq, que ha fet amb exquisida perfecció el novel·lista Julià de Jòdar. És un relat breu que neix dels trajectes en autobús que Gracq feia el curs 1941-42, a la França ocupada. Al pròleg, el traductor ens diu que tots els relats gracquians són viatges, i aquí es demostra a les clares per la pintura acurada dels paisatges que fa amb una llengua exacta, precisa i plena d’imatges i metàfores. Les coses i la realitat del món es reflecteixen en oracions llargues i que a poc a poc troben el camí d’una narració fantàstica amb un desenllaç sensacional. Un llibre per passejar!
Vaig conèixer l’escriptor irlandès Colm Tóibín quan el vaig convidar al Festival de Poesia de la Mediterrània de fa quinze anys i, si m’entusiasmava la seva obra (recoman El testament de Maria, els llibres El mestre, sobre Henry James, i El mag, sobre Thomas Mann, La mirada captiva. Escrits sobre art i Homenatge a Barcelona), em seduí la seva persona senzilla i empàtica. És un catalanòfil que parla català i adora anar al Liceu i passar èpoques a la casa que té al Pallars. Ara acaba de sortir Memòria distant. Assaigs i apunts (Arcàdia), que és una delícia d’una desena d’exercicis de memòria autobiogràfica on els records passen pel sedàs del llenguatge per convertir-se en unes peces literàries en què la música verbal es converteix en una experiència nova. Rememora el pas per l’internat de capellans amb el difícil camí de l’acceptació social i legal de l’orientació gai, ens conta la relació entranyable amb els seus pares, les seves primeres feines de periodista i, entre molts d’altres temes, conclou aquesta obra amb una passejada solitària per Venècia en què la seva prosa broda la bellesa dels llocs i dels sentiments. Una joia de volum!
Antònia Vicens ens dona amb tota la seva generositat poètica un nou llibre de poemes, Agafa la teva creu (La Breu), que és d’una força i una actualitat abassegadores. La guerra amb la lluita i la sang es conjuga amb el desig de supervivència de l’esperit humà en unes visions que ens sacsegen i ens escarrufen. La potència de la veu vicensiana és un crit que mostra els somnis que moren, les esperances perdudes, el dolor de la fam i la brutalitat de la mort. «Ferida», «redempció», «batalla cruenta», «memòria», «entrega» són paraules que brillen en uns versos lapidaris que ens diuen molt de nosaltres mateixos dins aquest camí del calvari que no volem veure. M’agradà quan fa poc la Vicens deia a l’escriptor Jordi Nopca de l’Ara, paraules veres: «La pregària sí que em sembla important. Cal insistir en provar de fer del món un lloc millor o, per ventura, aconseguir que canviï. Hi ha un poema del llibre que diu: “Qui sap si aquesta remor / que / et torba / és / la veu / d’algú que resa i no el vent esfullant roses”. La pregària pot ser un crit. Cap als 20 anys vaig començar a abandonar la fe. Donaria qualsevol cosa per tornar-ne a tenir una mica. Si recuperés la fe, el dolor i la mort tendrien sentit. Ara, per treure-me’ls de dins, només puc escriure uns quants poemes un poc durs…» Un llibre necessari!
MÉS POESIA!
L’Escrita (L’Altra Editorial), de l’artista i poeta Perejaume, és un llibre calidoscòpic per a amadors de les relacions entre l’escriptura i la natura a partir d’un mirar i un dir orgànics. Hi ha una primera part de texts breus, escrits recents, organitzats en tres blocs. I després una segona part formada per tres texts llargs, dos dels quals s’han donat a conèixer en àmbits reduïts: L’arboricultor, un encàrrec de Xavier Albertí que es va llegir al Teatre Nacional de Catalunya fa uns quants anys; L’Escrita, un text que es va llegir a la Biblioteca de les Aigües de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i un d’inèdit, Dodona, escrit arran d’un viatge que va fer l’artista amb la seva dona, Núria, a l’oracle de Dodona, a Grècia, fa un parell d’anys. Perejaume llegeix uns elements que l’obsessionen amb una energia i un lirisme forts: la taula, l’aigua i el blau de la muntanya de lluny com una cosa concreta. Escoltau el poeta: «Els rius són el vehicle que tenen les muntanyes per a baixar, fins que no en queda, de muntanya. I l’escriptura és un vehicle de la grafia, per això dic que l’escriptura va al mar, si la deixes anar. Tot arriba al mar. Fins i tot els còdols semblen una mena de roda que acceleri l’aigua. És tan rodó el còdol que sembla que l’aigua es motoritzi. La botànica raja amunt i l’escriptura avall. Per escriure cal certament caure, acceptar el pendent i davallar amb la humilitat descendent de l’aigua.» Poesia, assaig petit i cant es conjuguen en un llibre d’aquest sensible de la natura, de les coses i del fet de viure. Un llibre inacabable!
Un dels meus mestres més essencials és el poeta Joan Alcover (1854-1926). L’any que ve es commemoren cent anys de la seva mort i per això podem aprofitar tota casta de plataformes per publicitar-lo. En l’obra poètica d’Alcover hi ha poemes celebradíssims, com ara «La balanguera», «La relíquia» o «Desolació»..., on Alcover parla de la naturalesa i el paisatge, però també del dolor, la mort, el dol, les ferides pel pas del temps… Ara acaba de sortir el volum Poesies. Edició completa (Edicions 62), d’un escriptor que amb l’altre mestre, Miquel Costa i Llobera, formen els fonaments de l’anomenada Escola Mallorquina, un dels bessons verbals de la Renaixença. Alcover, el 1921, va aplegar els seus dos llibres de poemes (Cap al tard, 1909, i Poemes bíblics, 1918) en el volum Poesies. En aquest llibre d’ara mateix trobarem alguns poemes addicionals i una edició crítica i comentada del professor Ignasi Moreta, que és doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i en Estudis Literaris per la Universitat de Barcelona, i professor de Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens eixamplarà els miradors de la nostra lectura alcoveriana. Un llibre que hauria de ser a totes les llars per al gaudi de lectors de totes les edats.
