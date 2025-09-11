Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 11 de septiembre de 2025

Assaig sobre l’origen de les llengües

Jean-Jacques Rousseau

Lleonard Muntaner

15 €

La primera traducció al català -a cura de Marc Miranda- d’Assaig sobre l’origen de les llengües. Aquesta obra és un testimoniatge que Jean-Jacques Rousseau, com molts altres pensadors, fou captivat per l’enlluernament que l’origen de les llengües del món ha originat al llarg de la història. De fet, Derrida establí paral·lelismes entre els postulats de Rousseau i els de Saussure.

Ossos i estels

P.r Hochsieder i D. Hois

Documenta

21 euros

L’any 1995, Peter Hochsieder i Doris Hois (Knösel) van publicar el llibre Les taules de Menorca. Un estudi arqueoastronòmic, editat pel Museu de Menorca i l’Ins­titut Menorquí d’Estudis, donant continuïtat a la tasca pionera del professor Michael Hoskin, amb qui havien col·laborat. Amb aquest nou estudi, els dos autors completen la tasca iniciada fa cinc dècades.

Les cicatrius de València

Víctor Maceda

Pòrtic

18,90 €

A punto de cumplirse un año de la dana mortal, este libro subtitulado De la fúria de l’aigua a la catarsi col·lectiva demuestra que poco o nada aprendimos de la gran riada de 1957. La catástrofe del 29 de octubre causó más víctimas (227), más pérdidas (17.000 millones) y, de nuevo, una sensación generalizada de indefensión, lo que le lleva a preguntarse al periodista valenciano: ¿hacia dónde vamos?

Artefactos importantes

Leanne Shapton

Ediciones Comisura

20 €

A través de las posesiones de una pareja, la escritora y artista visual Leanne Shapton construye un libro en el que los objetos hablan por sí solos: entradas de cine, libros prestados y anotados, mensajes manuscritos sobre cualquier superficie, fotografías y recuerdos de viajes, el menú de una cena e incluso ese salero con forma de perro salchicha que fue un regalo de la suegra y jamás se utilizó.

Vida de Hannah Coulter

Wendell Berry

Chai Editora

21,50 €

Hannah Coulter, la protagonista de esta novela de Wendell Berry, es una mujer mayor que vive en una granja en Port William, donde comienza a recordar su pasado: la muerte temprana de su madre, la pobreza y el trabajo con la tierra, el vínculo con su abuela que la salva, su primer matrimonio marcado a fuego por la guerra, el nacimiento de sus hijos y la sensación profunda de pertenencia a su comunidad.

Baiôa sin fecha de muerte

Rui Couceiro

Siruela

24,95 €

En el pueblo de sus abuelos, en el Alentejo profundo, el viejo Joaquim Baiôa se ha propuesto restaurar las casas abandonadas. Un joven profesor ve entonces la oportunidad para hacer una pausa en la enseñanza y descansar del ajetreo de la vida cotidiana. En esta novela poética e irónica, revelación de la nueva literatura portuguesa, Rui Couceiro reúne dos mundos antagónicos, el urbano y el rural.

El safari de los Binstead

Rachel Ingalls

Editorial Minúscula

20 €

El profesor Stan Binstead viaja desde Nueva Inglaterra a un país centroafricano para terminar la investigación de un colega sobre los mitos locales y el culto a un dios león que tiene el poder de convertirse en hombre..., ¿o es al revés, un hombre que puede convertirse en león? Aunque había previsto que a la expedición iría él solo, su mujer insiste en acompañarlo gracias a una herencia inesperada.