Passeig de ronda
Eclipsis
Escric aquesta columna hores abans de la sortida de la Lluna plena de setembre. És dia 6.
Diferents notícies ens assenyalen que per avui mateix hi haurà un eclipsi lunar. Però la pols en suspensió profetitza que no es podrà percebre de forma clara. Curiós oxímoron: veure un eclipsi clarament.
Abans d’un any, el 12 d’agost de l’any que ve, sí tendrem, des de Mallorca, l’oportunitat de contemplar un altre eclipsi, aquesta vegada de sol. Serà a l’hora del capvespre. I, aquest sí, s’ha de mirar amb aparells preparats per a l’ocasió, mai directament. Ulleres especials o vidres fumats. De fet, quan devia tenir uns 12 o 13 anys, a l’Institut laboral de Felanitx, els professors ens portaren al pati i ens varen fer mirar un eclipsi, no total, de sol. I record com en el taller de manualitats, el dia abans, ens dedicàrem a preparar un vidres per a l’ocasió. “Mai directament!”, ens assenyalaren els mestres, “podeu quedar cecs”.
Uns bons amics de Banyalbufar ja es preparen per a contemplar el fenomen previst per a d’aquí onze mesos. Ja han comprat ulleres preparades. Previsors que són ells. I és que les postes de sol, a Banyalbufar, són especials, poètiques. I aquesta, la d’aquí a gairebé un any, ho serà encara més. Poesia, ciència i tecnologia. I qui sap si, com alguns han vist, podrem contemplar el fet del raig verd, aquella lluminositat que apareix segons abans que el sol deixi de veure’s. Jo mai ho he pogut veure. I mira que ho he intentat, però res.
P.S. Són les nou del vespre. Ha sortit la Lluna plena, però no l’hem poguda veure. I de l’eclipsi, tres quarts del mateix. Massa niguls i pols en suspensió. Llàstima.
