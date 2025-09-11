Una aventura talaiòtica
La trama es situa en un dels períodes més truculents de la Mediterrània, la Segona Guerra Púnica
Tomeu Salvà Simonet
El passat mes de juliol em varen comanar la presentació de la novel·la Ederek. La dama de les tumbagues, la nova obra de Marc Bonet, metge i també escriptor. Aquest felanitxer s’endinsa dins uns dels períodes més interesants de la nostra història, encara que també un dels més desconeguts per a la majoria dels illencs. Ens referim al Talaiòtic Final que es situa entre el segle V A.C. i el 123 A.C. Aquest llibre és el segon d’una trilogia que començà fa tres anys amb el primer volum anomenat l’Últim Gimneta i que acabarà amb un tercer que encara està en projecte; qualsevol del dos ja impresos, es poden llegir de forma independent.
La trama d’aquesta novel·la pivota sobre un personatge cabdal, Ederek una dona talaiòtica que és protagonista d’un dels períodes més truculents de la Mediterrània, la Segona Guerra Púnica (2018-201 A.C.). Precisament el fet de que el personatge principal sigui una dona fa que el llibre sigui especial, ja que com diu el mateix Marc «les dones en aquella època segur que estaven sotmeses a una forta misogínia, i per tant he intentat que la feminitat sigui l’eix cabdal, però sempre dins els marges realistes de l’època». Marc ens mostra la vida d’Ederek i com a poc a poc aquesta joveneta es va convertint en dona i passa la seva vida anant d’una illa a una altra de les Balears. Aquests esdeveniments permeten a l’autor mostrar-nos les diferents realitats ètniques i culturals de les Balears d’aquella llunyana època pre-romana. També cal destacar el fet de que les descripcions de malalties, parts i qüestions d’higiene es presenten de forma magistral i és on es veu clarament quina és la professió de l’autor.
No podem deixar de parlar de l’època on s’ambienta l’escrit. Aquí es pot veure un important treball de recerca, ja que es reflecteixen molts dels avanços dels prehistoriadors balears. Es parla de poblats, murades i guerra. La violència és implícita a l’obra, que sense cap dubte era el dia a dia dels illencs. Els foners no eren unes persones només valentes i nobles com mostra la visió romàntica actual. Com esmenten les fonts clàssiques, sense dubtes també esbiaixades, ja que sempre s’escriuen des de fora, eren brutals. Pensem que si eren coneguts a tot el Mediterrani com a bons foners, era perque feien por. I no hi ha cap dubte que les guerres i ràtzies eren constants dins les mateixes comunitats illenques. No només es convertien en bons foners lluitant contra els invasors.
Finalment si voleu trobar brutalitat, guerra, sexe, aventures, viatges, acció i paisatges idíl·lics del Mediterrani; aquest és el vostre llibre. No tenc cap dubte de que el llibre es podria transformar, sense gaires dificultats en un guió de cinema que mostres una de les èpoques més apassionants de la nostra història.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ha dicho adiós al mundo de la televisión y ahora trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset
- Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- El aguacero provoca medio centenar de incidentes en Mallorca
- Un caballo de galeras se desploma en Palma y los turistas no se bajan para ayudarlo
- Padres en pie de guerra contra el profesor Miguel Roldán, condenado por acoso
- Techno en lugar de Tunnel Rock: Abre el nuevo Sótano Club
- Mallorca, en alerta naranja por lluvias torrenciales