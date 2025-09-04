Passes de museu
XV
La Miranda és una balconada natural que guaita sobre els penya-segats al nord del port de Sóller
La curiositat humana és un mecanisme evolutiu que ens ha fet arribar allà on som com a espècie. Però per ser productiva, aquesta curiositat necessita, a l’altre platet de les balances, un contrapès que, segons el caire, anomenam prudència o por. (És curiosa la semblança fonètica de dos antònims com temorós, del llatí timere, tenir por, i temerari, del llatí temere, adverbi que significa a l’atzar, sense reflexió.)
Durant més de 4000 anys, la presència d’humans a Mallorca ha passat necessàriament per un vaixell. El fet d’embarcar-se en naus rudimentàries sense divisar terra a l’horitzó havia de ser un acte de valentia o d’imprudència, però sempre de necessitat. I en una terra conservadora com la nostra, les dites sobre la mar inflen veles quasi sempre amb el mateix vent: la mar fa forat i tapa; la mar, com més té, més brama; la mar, cada dia un...
La Miranda és una balconada natural que guaita sobre els penya-segats al nord del port de Sóller. Quantes dones pujaren fins a l’oratori de Santa Caterina d’Alexandria, amb el cor estret, per demanar i esperar que els seus tornassin sans i estalvis? Encara ara, em conta Albert Forés Gómez -director gerent del Museu de la Mar-, alguns pescadors jubilats pugen fins aquí per esperar l’arribada dels nets. El lloc és, per tant, perfecte per encabir la història de la nostra relació amb la mar: la de les famílies de pescadors, la dels mestres d’aixa i la del mateix port. Només entrar, una petita embarcació a rem, de fusta, un gussi, ens dona la benvinguda. Trobam també una magnífica col·lecció de maquetes de bots, llaüts o pailebots fetes pel mestre d’aixa Guillem Amengual, mestre Galines. El projecte museogràfic és exquisit i s’hi pot contemplar, com si fóssim a l’interior d’un vaixell, una completíssima col·lecció d’eines de mestres d’aixa de cinc generacions dels March. A baix, el documental la remor de la memòria dona veu a dones i homes de la mar.
Una mota florida de taperera penja de les roques. Vora el far de sa Creu un corb marí estén les ales per eixugar-se. Enric Granados i Campiña i la seva dona morien quan, havent tornat de Nova York, un submarí alemany torpedinava el transbordador que feia la travessia del canal de la Mànega, un 24 de març de 1916. La mar el volia, jamai assaciada de vides, fortunes, tresors i vaixells... A l’aire, la Dansa Oriental del compositor lleidatà.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven de 28 años muere al chocar contra un camión en Palma
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Un español que vive en Suiza confiesa la dura realidad de trabajar allí: 'No os dejéis engañar
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- La cooperativa de Sóller da por perdida la cosecha de aceituna de mesa