Plagueta de notes (MXXVIII)
Records en primera persona del singular
BARCELONA: ANYS D’APRENENTATGE
No escric, m’escric! L’arribada a Barcelona d’un xitxarel·lo mallorquí que anava a estudiar Biològiques, l’octubre de 1964, constitueix la meva primera fita d’una relació amb Barcelona que duraria tota la seva vida.
Dins la ignorància cultural i política d’un jove que començava el curs selectiu a la Universitat de Barcelona, una cosa tenia molt clara: vivia dins una dictadura de caire militar que no s’assemblava amb les societats democràtiques que hi havia en molts de països d’Europa. Els aspectes negatius eren nombrosos: un sistema econòmic injust amb mals crònics com la inflació i el dèficit comercial, un creixement desequilibrat, proteccionisme, favoritismes (als militars d’alta graduació, als grans terratinents, als magnats de la indústria, als alts funcionaris, etc.), manca de llibertats de tota casta, absència de reforma fiscal, urbanisme caòtic a les ciutats i a les costes, desequilibris socials, desastres ecològics, especulació del sòl, etc .
Des d’un primer moment vaig decidir que, amb les meves ganes d’aprendre, amb la meva empatia social i amb una curiositat sense límits en tots els territoris del saber, faria la carrera oficial de biològiques i també moltes d’assignatures com a oient de filosofia i lletres.
La prohibició de la llengua i la cultura catalanes havia fet que en el batxiller assistís a classes clandestines amb professors que m’ensenyaren les beceroles de la meva catalanitat. Destacaré Biel Barceló que fou un lluitador pioner per la llengua i cultura a catalanes en el meu batxillerat a l’Institut Ramon Llull de Manacor. La coneixença i amistat del savi Francesc de Borja Moll també va ser essencial.
A Barcelona al costat de l’activisme polític duia també el cultural, i assistia a conferències, recitals, exposicions, debats, projeccions i obres de teatre que es feien moltes de vegades de manera clandestina en locals de barri, instituts estrangers, associacions religioses, col·legis majors i cases particulars. El fet de no existir el dret de reunió feia que totes aquestes activitats tenguessin per a mi l’aura d’una aventura. Per això, quan una amiga de curs, Helena Gomis, em va dir si volia anar a un concert del compositor de música contemporània Josep M. Mestres Quadreny, amb una obra de poesia escènica de Joan Brossa, a la seva finca familiar de La Ricarda, devora l’aeroport del Prat, em va semblar de pel·lícula. Ho organitzava el Club Cobalto 49 (o Club 49), que havien fundat el 1949 gent tan diversa i amant de les avantguardes com Joaquim Gomis, Sebastià Gasch, Joan Prats, Sixte Illescas i Eudald Serra. I havien organitzat coses tan importants com la primera exposició de Joan Miró de la postguerra, la primera exposició d’art contemporani, on reuniren obres de Tàpies, Cuixart i Pons, un espectacle de dansa de Merce Cunningham, un concert de música de John Cage, etc. A la finca racionalista La Ricarda, de l’arquitecte Antoni Bonet Castellana (exiliat a l’argentina per ser membre del GATPAC), vaig conèixer el poeta Joan Brossa, que es convertí en un amic, fins a la seva mort, i en un mestre. I també, dins les activitats del Club 49, tota una sèrie de persones del món cultural català, especialment Joan Prats, Josep Guinovart, Modest Cuixart i Antoni Tàpies, que comptarien molt en els anys decisius de la meva vida adulta.
Quan es parla del Maig del 68, amb les mobilitzacions dels estudiants universitaris europeus, pens que nosaltres, a l’Estat espanyol, i especialment a Barcelona, ja havíem fet més d’un maig lluitador. Ja havíem fet matx. El curs 1965-1966 era rector de la Universitat de Barcelona Francisco García Valdecasas, de caràcter autoritari i inflexible. Crearem el Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona. I necessitàvem uns estatuts, un manifest i un acte constituent. L’Assemblea Constituent del nou sindicat va ser el nou de març de 1966 al convent del Caputxins de Sarrià. Hi assistiren cinc-cents estudiants, una trentena d’intel·lectuals i artistes (Salvador Espriu, Joan Oliver, Jordi Rubió i Balaguer, Lluís Maria Xirinacs, Oriol Bohigas, Maria Aurèlia Campmany, Antoni Tàpies, Ricard Salvat, Albert Ràfols-Casamada, etc.). A les quatre i mitja de l’horabaixa es llegiren els estatuts i el text «Per una universitat democràtica», que foren aprovats per aclamació. Després hi hagué diverses intervencions. La policia assetjà el convent. Volien que tothom entregàs el DNI. Es negaren. Nosaltres, els de fora, decidírem fer vaga general. A l’interior s’organitzaren en comissions de treball i es prepararen activitats culturals. El tercer dia, la policia assaltà el convent. Els estudiants foren fitxats, els delegats de curs visitaren la comissaria terrible de Via Laietana, on hi havia la Prefectura de Policia, i les personalitats reberen nombroses multes. El comissari que dirigí la feta era Vicente Juan Creix, un pilar històric de la repressió. El curs 1966-1967 estàvem exultants i crèiem que seria possible la caiguda de Franco. Però hi va haver una repressió molt forta contra els representats del SDEUB i això va provocar una gran pèrdua d’energies. El moviment estudiantil català va entrar en crisi i desaparegué el meu darrer curs, 1968-1969.
MALLORQUINS A BARCELONA
Amb un grup nombrós d’estudiants mallorquins (Nadal Batle, Joan Mir, Josep A. Grimalt, Guillem Simó, Miquel Bauçà, Valentí Puig, etc.), que ens havíem conegut en els viatges en vaixell, organitzàrem unes reunions culturals clandestines cada dissabte a la Residència Sant Antoni, en què fèiem conferències, recitals i debats i a les quals vingueren o parlàrem gent tan diversa com Joan Fuster, Josep Melià, Guillem Frontera, Miquel Àngel Riera, etc. És un fet significatiu perquè també demostra el grau organitzatiu d’uns estudiants que creen una infraestructura cultural sense mitjans i aconsegueixen un ressò considerable. Érem uns pioners culturals i polítics: teníem molt clara la nostra catalanitat nacional dels Països Catalans en un temps en què no se’n parlava gens.
El 20 de gener de 1969, l’estudiant madrileny Enrique Ruano Casanova «va caure» des del balcó de casa seva, un setè pis, mentre la policia hi feia un escorcoll cercant propaganda marxista. Ningú no va creure la versió oficial i continuaren les manifestacions estudiantils, que van forçar el règim a proclamar l’estat d’excepció durant tres mesos. Lluís Serrahima va escriure «Què volen aquesta gent?», que musicà Maria del Mar Bonet i es va convertir en un himne antiautoritari. I el 1969, el dictador Franco anomena com a successor el ciutadà Juan Carlos de Borbó.
Els estudiants marcarem el pas de la lluita antifranquista clàssica dels partits d’esquerres a la lluita antisistema, en què diferents grups socials perseguits (dones, gais, lesbianes, trans, etc.) començaren la dècada següent un combat nou d’alliberament dels valors i els costums reaccionaris que amaraven aquell món d’esclaus, gris, inhumà i anorreador.
Post scriptum que hi no té res a veure. A la meva darrera «Plagueta de Notes» del juliol, sobre Xesca Ensenyat, el peu de la magnífica fotografia de l’escriptora no duia el nom del fotògraf: Vicenç Ochoa. Moltes de gràcies Vicenç, amb les meves disculpes per l’oblit!
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven de 28 años muere al chocar contra un camión en Palma
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Un español que vive en Suiza confiesa la dura realidad de trabajar allí: 'No os dejéis engañar
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- La cooperativa de Sóller da por perdida la cosecha de aceituna de mesa