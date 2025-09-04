Passeig de ronda
Ocells en conversa
El meu company quinzenal de pàgina, el de la columna que està al costat d’aquesta, en Josep Lluis Pol i Llompart, entre les moltes, que són moltes, virtuts té la de la generositat. Té poques coses en exclusiva i menys les relacionades amb el coneixement.
Mirau, fa unes setmanes ens trobàrem per parlar una mica a Can Joan de S’Aigo i ell portava un llibre que acabava de comprar. El me va mostrar i només obrir-lo per una pàgina qualsevol em vaig trobar amb aquest pensament:
«Si esclaten les llàgrimes quan anem a dormir,
com podrem tancar els ulls i endinsar-nos en el son?»
«Mervellòs!» vaig exclamar. I vaig seguir fullejant aquesta edició que vull recomanar. Es tracta de «La conversa dels ocells», una part de “Les set valls” de Farid ud-Din Attar, un dels místics més importants de l’Islam i que va viure entre els segles XII i XIII.
La traducció és de Carles Duarte i és realment magnífica.
Mirau altres petits tasts:
«El qui, enmig del mar de sang i de dolor,
vetlla de nit s’acosta al coneixement més pur»
Poesia, mística, coneixement en estat pur.
Un llibre per llegir a poc a poc, sense presses. Un tast cada dia. I tornar enrere, recular per assaborir-lo.
«És per això que ploro. Per aquest retorn a mi mateix.
Que em durà de nou, als cims més alts els meus límits»
No cal dir que el llibre va acabar en les meves mans, com a prova d’amistat.
