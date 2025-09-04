Misteris de tardor
Res millor per passar l’estona durant la tardor que ens arribarà prest que una bona novel·la entretinguda, de lectura no complicada i en certa manera escapista, ens referim al «cozy crime»
Després del recés estival i a les portes de la tardor recomanar-vos per passar l’estona no un llibre, sinó tot un gènere dins de la novel·la de misteri, es tracta del «Cozy Crime», històries per entretenir-vos, de lectura no complicada i en certa manera escapista.
El «Cozy Crime», presenta crims de manera enginyosa, però no cau en la violència o en escenes pertorbadores. Generalment, l’acció se situa a petits pobles on els veïnats es coneixen, són històries plenes d’intriga i sense ‘sang i fetge’, que passen sense alterar gaire la tranquil·la vida de la comunitat, centrades en els personatges i en el desenvolupament de la trama i que moltes vegades tenen un lleuger toc humorístic. Entre els personatges trobam detectius aficionats, molt sovint involucrats en els casos de forma sobtada, membres de la mateixa comunitat on desenvolupen una feina que els fan bons coneixedors dels seus habitants (llibretera, bibliotecària, capellà, mestra jubilada ...), això juntament amb els seus dots d’observació, la seva peculiar manera d’introduir-se a les vides dels altres i la seva gran curiositat fan que les seves aportacions siguin altament valuoses a l’hora de resoldre els crims. El «Cozy Crime» traduït com a «Crims Amables», si és que un crim pot ser considerat amable, són històries que ens entretenen i ens fan passar una bona estona, és un gènere, el qual es va reafirmant com una aposta literària que sembla anar més enllà d’una moda, els seus inicis els podem trobar a Agatha Christie quan creà Poirot i sobretot Miss Marple, típics exemples dels detectius d’aquests tipus de novel·les, podríem, tal vegada, dir que en fou la precursora. I si anam encara més enrere trobam que Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), més conegut com a G.K.Chesterton, escriptor, filòsof, periodista i novel·lista anglès creà el personatge de ficció el Pare Brown protagonista d’unes cinquanta històries curtes recopilades en cinc llibres, aquest sacerdot catòlic d’aparença ingènua, coneixedor de la naturalesa humana i de gran agudesa psicològica es converteix en un formidable detectiu, amb sotana i acompanyat d’un gran paraigua negre resol els crims més enigmàtics i inexplicables. Igual que les novel·les d’Agatha Christie, les històries del Pare Brown també s’han dut a la pantalla.
Actualment, un dels autors més populars d’aquest gènere és Richard Osman, famós presentador, comediant i productor de televisió britànic, que amb la seva col·lecció «El Club del Crim dels Dijous» on un grup de jubilats resolen misteris locals, ha confirmat el seu talent i ha conquistat lectors i crítics. Aquesta col·lecció consta de cinc llibres i és un èxit total de vendes.
El 2023 dotze reconegudes escriptores contemporànies van retre homenatge a la immortal Miss Marple, la llegendària detectiva creada per Agatha Christie i escrigueren dotze noves històries, dotze nous casos amb els quals retornen a l’acció a la icònica i perspicaç Jane Marple, el títol del llibre «Miss Marple. Doce Casos Nuevos».
Entre les publicacions més recents dins d’aquest gènere cal destacar:
S.J. Bennett i «El Nudo Windsor», una col·lecció de cinc novel·les on la protagonista és ni més ni menys que la Reina Isabel II d’Anglaterra, la qual es converteix en detectiu i resol misteris que passen al palau de Backingham i al castell de Windsor.
«Elemental Querida Lectora» de Vicky Delany. En aquesta novel·la Gemma Doyle regenta juntament amb el seu moix Moriarty la Sherlock Holmes Bookshop ubicada en el número 222 de Baker Street de Cape Cod, una llibreria especialitzada en el famós detectiu anglès, aquest és el primer llibre d’una saga que agradarà molt als amants de Sherlock Holmes.
Entre les dues recomanacions finals «El Misterioso Caso del Impostor del Titànic» de Carmen Posadas, ambientada al Madrid de principis del segle XX que relaciona la trama de la novel·la amb la tragèdia del Titànic i on una de les protagonistes és ni més ni menys que Emilia Pardo Bazán.
I una novetat d’enguany de l’escriptora catalana Núria Pradas, autora reconeguda per la seva literatura juvenil i adulta que en aquesta darrera novel·la s’endinsa en el «Cozy Crime» amb «Benvolguda Senyora Christie», sorgida de la seva passió per les obres d’Agatha Christie. Nuria Pradas es traslladà a Torquay, ciutat natal de la famosa escriptora anglesa, va viatjar en un tren de vapor d’època per poder captar l’essència de l’Anglaterra de postguerra, que és el període en el qual transcorre la història. Un dels aspectes destacats de la novel·la és la connexió que hi ha amb un crim real, el cas del doctor Cripen, un metge americà que s’instal·la a Londres que assassinà la seva dona i va fugir amb la seva amant.
Si sou dels que encara no heu llegit les novel·les de Miss Marple, ara és el moment, les trobareu en català i en castellà i en la versió televisiva la millor Marple és, pel meu gust, la interpretada per Geraldine McEwan.
