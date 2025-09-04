Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 4 de septiembre de 2025
La enfermedad de Edgar Degas
Francesc Mir Fullana
Olañeta
12 euros
Es abundante la literatura donde se proponen las hipótesis y teorías sobre la patología ocular que padeció Edgar Degas y como influyó en la transformación de su estilo pictórico. En La enfermedad de Edgard Degas, su autor, oftalmólogo de profesión y estudioso de la pintura del artista, nos ofrece una concienzuda revisión de la literatura publicada hasta nuestros días.
Poesia completa
Josep M. Llompart
El Gall
30 euros
Escriu Joan Mas i Vives: «El que sempre va tenir vigència per a ell va ser la fe que posava en la poesia. Al meu parer, això fa gratuïta la discussió sobre el post-simbolisme, el neopopularisme, el realisme, el neoformalisme, l’expressionisme i el superrealisme d’aquest o d’aquell llibre, d’aquest o d’aquell poema. Observada en conjunt, la trajectòria lírica de Llompart és llarga, diversa i densa».
Cambra de bany
Joaquim Soler i Ferret
Cap de Brot
19,90 €
Una inclasificable obra que vuelve a la mesa de novedades 40 años después de su publicación. Ganadora del Premi Prudenci Bertrana en 1984, el editor la define como «una mezcla entre novela erótica, policiaca, psicológica... Una locura. Un retrato de los hombres de los 80». En realidad es la historia de una enorme frustración humana, pero contada con un tono lúdico y con una gran imaginación.
Lengua viva
Polina Panassenko
Nórdica Editorial
19,50 €
La historia de Lengua viva, primera novela de la franco-rusa Polina Panassenko, gira en torno a una vida entre dos idiomas y dos países. Por un lado, la Rusia de la infancia, la de la dacha, el piso comunal donde se mezclan generaciones, la de los inolvidables abuelos y tiotia Nina. Por otro, Francia, la de las palabras que hay que conquistar. Un libro divertido, tierno y rebelde, Premio Femina des Lycéens.
Días en la historia del silencio
Merethe Lindstrøm
Errata Naturae
21,50 €
Días en la historia del silencio es literatura nórdica contemporánea en su máxima expresión. Premio de Literatura del Consejo Nórdico, estamos ante una novela familiar sutil, sabia y llena de misterio que atrapa al lector desde el principio y le mantiene cautivo a lo largo de sus páginas. Una historia sobre las consecuencias imprevistas, e imprevisibles, de una guerra, incluso décadas después de acontecer.
Pequeño tratado sobre la amistad
Joana D’Alessio
Tránsito Editorial
12 €
En Pequeño tratado sobre la amistad, Joana D’Alessio propone cinco indagaciones en esta cuestión y conforma un elogio a Buenos Aires, una gran ciudad para caminar. Las relaciones amorosas, el paso del tiempo, la crianza de los hijos o el deterioro de los padres son algunos de los temas que puntúan unas charlas que se entremezclan con observaciones de plantas y flores.
El Kremlin de azúcar
Vladímir Sorokin
Acantilado
20 €
Durante la Navidad de 2028, una multitud de niños acude a la Plaza Roja a recoger un insólito regalo: un Kremlin de azúcar, soluble en el té, símbolo del nuevo Estado ruso. Estos dulces pasarán de mano en mano hasta alcanzar cada estrato de la sociedad rusa: un mundo donde los hologramas y los robots conviven con un orden feudal que divide a la población entre señores y siervos.
