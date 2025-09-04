L’abraçada del poeta
Bagur és una persona summament sensible i un tant tímida, qualitats que potser li han permès escriure versos com aquests
Si no fos perquè conec de prop la persona i la trajectòria de Bartomeu Bagur Froilan (Palma, 1953), afirmaria d’ell que tota la vida ha estat poeta. No és un títol menor, i n’és una prova fefaent el primer i exitós recull publicat per aquest autor palmesà, L’abraçada hermafrodita dels caragols (Viena Edicions, 2025), amb el qual fou mereixedor del XLIV Premi de Poesia «25 d’Abril» Vila de Benissa, en la seva edició de 2024.
No puc estar més d’acord amb el que diu Àngels Cardona al senzill i encertat pròleg que li dedica, especialment quan afirma que, com les formigues, «enfila paraula rere paraula per fornir una estructura forta i socialment útil, uns poemes i unes reflexions tenyides de saviesa amb les quals ens podem sentir identificats». Bagur és una persona summament sensible i un tant tímida, qualitats que potser li han permès escriure versos com aquests, amarats d’una intuïtiva i perspicaç observació: Abstret en un vagó del tren / contemples les muntanyes / els camps els arbres les cases i els camins / cada matí són sempre allà invariablement / a l’extrem de qualsevol cosa imaginada. Però en Tomeu no s’atura en la simple observació, sinó que sovint va més enllà, com si la seva vocació fos descobrir els entrellats de l’ànima i mostrar-nos-en la seva llum inextingible: el Pou recull les estrelles dins l’obac més profund / si la nit s’exilia. Poesia d’alt voltatge, com podeu veure, només a l’abast dels qui, com Bagur Froilan, han fet de la sensibilitat i la senzillesa tot un estil de vida.
Perquè en Tomeu sap que cal retornar sempre a la infància, per ser un vertader poeta: Tornaràs a ser el nin innocent que vas ser un dia / amic dels jutipiris i ocurrències forassenyades / al joc de toc i pam / a fet i amagar / als quatre cantons / uno dos tres patito inglés. Sap així mateix que la poesia no està renyida amb la compassió, sinó que més aviat n’és una part consubstancial: D’entre el silenci de l’aula s’alçà / de sobte l’aleteig febril i inútil d’un ocellet / atrapat en el colze de la xemeneia (...). Docent de professió, sap que les millors lliçons són amb diferència aquelles que, sovint fora voler ni esperar-ho, ens dona de tant en tant la vida. Se sap també fràgil i vulnerable, la qual cosa no li impedeix d’afirmar sàviament que després de tot la fragilitat que som / ens fa invulnerables si ens ajuntam / els uns amb els altres.
Tot un encert, aquesta primera entrega poètica de Bagur Froilan. Ja ho he dit en començar: tot i que s’hi ha posat relativament tard, donarà de què parlar, aquest home. Conscient de la seva naturalesa humana, en un món on ha quedat relegada gairebé al no res, ens recorda amb lúcida clarividència que una part de nosaltres / sempre s’equivoca / quan la claror i la foscor / es fan indiscernibles.
Enhorabona per tot plegat, Tomeu!
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven de 28 años muere al chocar contra un camión en Palma
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Un español que vive en Suiza confiesa la dura realidad de trabajar allí: 'No os dejéis engañar
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- La cooperativa de Sóller da por perdida la cosecha de aceituna de mesa