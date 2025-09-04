La coreografia d’un cos
Patricia Almarcegui és una escriptora sorprenent, que de llibre en llibre ens sobta
Aquest llibre és una celebració múltiple. Se’ns posa a l’abast una novel·la de la nostra veïna de Menorca Patricia Almarcegui. Després del darrer llibre situat a la que és ja la seva illa, s’ho val acostar-s’hi a la producció anterior. La iniciativa és d’una editorial que està d’estrena, La Biennal, que des de Lleida condueix Natàlia Virgili, a qui desitjam molts d’encerts com aquest. Elena Fort n’és l’encarregada de la traducció. És aquesta la primera vegada que un llibre de l’autora es tradueix al català, malgrat que ja celebra edicions en francès, àrab, grec i persa. Així de cosmopolita és la seva obra.
Patricia Almarcegui és una escriptora sorprenent, que de llibre en llibre ens sobta. Menorca, Japó, Orient, el viatge, la dansa, tots els pals que toca s’entrellacen i alhora són completament diferents els uns dels altres. I per això mateix és una sorpresa sempre agradable llegir tot el que fa la seva trajectòria.
En novel·la, Las vidas que no viví (Candaya, 2023) sobre la tria del lloc a Menorca i El pintor y la viajera (Ediciones B, 2011) on l’impossible trobament del pintor Ingres (segle XIX) amb la viatgera britànica del XVIII lady Montagu es congrien a La memòria del cos per mostrar una escriptora sorprenent, que a partir d’un tema que coneix prou bé, ens fa veure les emocions, fins i tot la rebel·lia en què es pot viure. Ja dic, el jardí de l’èxode a Menorca, la pintura com a plasmació del món canviant i aquest en què «a l’univers, tot té ritme. Tot balla», fent servir la cita de Maya Angelou amb què Almarcegui tanca el llibre de la ballarina que va esser; des de Sant Petersburg, lloc triat com a «casa meva» per una dansaire d’inicials PA seguirem tot el procés que suposa viure per a la dansa, un món que es tanca en si mateix amb més virulència que a cap altra manifestació artística. De la perdurabilitat del cos es tracta, malgrat que «com diuen els neuròlegs: la memòria del cos és la darrera cosa que es perd».
La novel·la està estructurada en quatre parts, cada una acompanyada d’una nota d’audició que pot ben bé acompanyar la lectura, perquè la música pren molta força en aquesta trajectòria d’una primera ballarina del Ballet Mariinsky de Sant Petersburg. «Només m’hi reconec quan escolto la música», ens dirà l’al·lota que des de Saragossa parteix cap a Sant Petersburg a estudiar dansa a la prestigiosa Acadèmia Vagànova de ballet i que triomfa com a primera ballarina del Teatre conegut a l’època soviètica com a Kirov. Però també la vida, l’amor i la decadència del cos.
L’acompanyam en el procés d’aprenentatge, de lluita, de solitud, d’esforç, d’èxits, d’amor i de sexe, de l’ànima de les coreografies, de caiguda i de canvi: de la condició aèria del ball a l’energia del terra. Entendrem moltes coses de la dansa i la seva expressió i de la vida quan es viu en plenitud.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven de 28 años muere al chocar contra un camión en Palma
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Un español que vive en Suiza confiesa la dura realidad de trabajar allí: 'No os dejéis engañar
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- La cooperativa de Sóller da por perdida la cosecha de aceituna de mesa