Paraules per a Lia

El Museu de Can Planes (Sa Pobla), dirigit per Martí Escalas, ha presentat el llibre amb tapa dura de col·leccionista «Esferes Blaves», del poeta Antoni Gost i de l’artista-pintor Vicenç Ochoa (Alcúdia, 1963). Artista multidisciplinar. La pintura i la fotografia son les dues disciplines a les quals recorre per oferir el seu discurs plàstic. Durant cinc anys estigué al capdavant de la sala d’Exposicions Can Fondo (Alcúdia). Al llarg de deu anys va desenvolupar el seu treball entre Mallorca i L’Havana amb estades sistemàtiques a Tarifa i Formentera. La seva obra s’ha mostrat a galeries espais expositius de ciutats com València, Múrcia, Sant Sebastià, Pollença, Tolosa, l’Havana, Sa pobla, Madrid, Marbella, Conca, Formentera, Santander, Alcúdia, Saragossa, Ibiza, etc.

Antoni Gost (Sa Pobla, 1953). La seva trajectòria poètica va lligada amb la faceta d’activista cultural des de fa més de cinquanta anys. De fet, és un dels joves que tenien el cap en aquella Sa Pobla dels anys setanta, que celebrava la vida amb el mestre Alexandre Ballester i l’amic Antoni Caimari. A la Fundació ACA (Búger) va posar en marxa l’aula Poètica, la col·lecció solstici d’Estiu de joves poetas, i la Veu del Poeta, a més del Certamen Crestatx Poètic. La trajectòria poètica d’Antoni Gost és singular. Tot i que sigui prolífic, ha publicat pocs poemaris en solitari. El primer va ser en el marc de la Fundació ACA: «Esquizofrènia Lila arrel quadrada de 13», poemari d’un sot exemplar, il·lustrat pel pintor pobler, Ferran Pizà. També ha fet simbiosi creativa amb Tòfol Sastre, pintor de Muro amb qui distorsionem la realitat i la transformen en un univers Dada. És amb Tòfol Sastre que treu el primer Poemari extens: «Interiors invertebrats”, que va ser possible gràcias al supor de l’amic Antoni Torrens i l’Associació Cultural Albopàs. El pròleg de Miquel Àngel Tortell ens parla de la seva poesia com un viatge emocional a través de memòries íntimes, arrels culturals i reflexions sobre la vida, el temps i la identitat. Ho fa amb un Calidoscopi de connexions tel·lúriques, imatges oníriques, surrealistes, sinestèsies, sobre tot, teixint un univers propi, amarat de símbols. La col·laboració, emocional i emocionada, d’Antoni Torrens, ànima mater de l’emblemátic “Sa Pobla a Gràcia”. Un recorregut entre la consició del Haiku i l’expansió onírica del surrealisme, on la paraula i la imatge de la mà de Vicenç Ochoa, dialoguen i s’entrellacen per crear un espai on el lector pot transitar lliurement entre el món tangible i el somnis.

Ets el primer instant abans de la vida

l’horitzó des teus llavis trenca

l’infinit de la besada.

(...) Pel coll de la nit baixa l’amor.