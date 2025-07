L’enyorarem

Fa poc més d’una setmana, quan aquest suplement ja estava dissenyat, ens arribà la notícia de la partida d’un dels gran col·laboradors i amic, Marc Masmiquel Mendiara. Sempre atent a les novetats bibliogràfiques que tractaven temes sobre Medi ambient, reciclatge, vire de manera més conseqüenti isana, en definitiva, les seves ressenyes a Bellver eren impagables.

Permeteu-me que, per un cop, recuperi alguns paràgrafs d’un dels seus primers articles enviats i publicats aquí i que va titular «Imaginación y diálogo con otras sensibilidades»:

Para mí, la cultura es imaginación materializada. Libre pensamiento volcado a una imagen. Imaginación sensible, sentimiento como emoción consciente y componente subjetivo e íntimo. Los antiguos griegos no tenían un concepto para definir «cultura». Cicerón afirmó que la filosofía era el cultivo del espíritu, al igual que la tierra, requería cultivo. Hoy sabemos que la agricultura equilibrada y ecológica es la menos intrusiva. La metáfora es un símil visual, meta phorein, llevar más allá. Las analogías evolucionan, son pértigas que nos ayudan a superar los obstáculos de la comprensión. Esa metáfora fue una temprana definición de la cultura, pero su conexión con el cultivo olvida su raíz indoeuropea, kwel- que reúne dos campos semánticos «lejos» y «hacer girar». Roturar la tierra es ararla, pero el cultivo es algo más, roturando la etimología descubrimos que de kwel- provienen las raíces de agrícola, colono, cultivar, culto, inquilino.

No importa saber qué es cultura, pero sí lo que no es. No es mero comercio, no es imposición, es una invitación a explorar las percepciones y la sensibilidad. Es relativa, emboba, despista, seduce, ¿nos libera? ¿dialoga o impone? ¿conversa o grita? Si no se reduce a mercancía es un intenso e inmenso metalenguaje, puro potencial liberador que nos hace evolucionar.

Amic Marc, la teva veu se’ns farà tan necessària. T’enyorarem i enyorarem el teu mestratge.