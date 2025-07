Història d’una ciutat

Londres, una ciutat plena d’història i d’històries i una de les ciutats del món amb més diversitat cultural, és la protagonista de la novel·la que Edward Rutherfurd va escriure el 1997 amb el títol «Londres, la Novela» on narra dos mil anys de la història d’aquesta ciutat des dels seus inicis fins a les acaballes del segle XX.

És una lectura històrica malgrat la ficció introduïda utilitzant famílies inexistents, a qui l’autor ha posat llinatges comuns que es troben a la història de Londres i que les barreja amb personatges i esdeveniments reals. E. Rutherfurd ens va traçant la història de Londres seguint aquestes sagues familiars al llarg dels segles, increïbles homes i dones que van forjar la història d’una de les ciutats més importants del món. Celtes, romans, saxons, normands, mercaders italians, hugonots francesos... i en els temps més recents irlandesos i jueus formen l’entrellat que capítol a capítol basteix l’estructura de la història que s’explica amb un ritme narratiu excepcional i amb grans dosis d’humor i de suspens. Aristòcrates, polítics, picapedres, botiguers, cervesers, advocats, autors i actors... i prostitutes, totes les classes socials també es troben en aquesta història, que flueix incessantment igual que ho fa el riu que travessa Londres. Tota aquesta efervescència de vida i de vides és el que capta l’atenció del lector i el fa sentir partícip del relat. Rutherfurd explica els orígens dels noms dels llocs i de com es crearen i construïren edificis emblemàtics com El Pont de la Torre, El Globe, La Torre de Londres, La Catedral de Saint Paul... els quals formen l’estructura que confereix a la ciutat la seva identitat única i peculiar, a tot això hi afegeix els grans esdeveniments de la història d’Anglaterra i els seus personatges rellevants i el resultat és aquesta gran novel·la.

Per facilitar-ne la lectura i el seguiment de les sagues familiars que hi apareixen l’autor al principi del llibre ens fa un esquema amb els noms d’aquests personatges i les seves aparicions al llarg dels segles, també inclou dibuixos de com es va anar formant la ciutat de Londres a banda i banda del riu. «Londres, la Novela» (només traduïda al castellà) és una passejada per la història de Londres de mil dues-centes pàgines, però que en cap moment es fa avorrida o pesada, al contrari és una passejada fascinant i amena de la mà d’un gran contador d’històries. Les novel·les d’Edward Rutherfurd es distingeixen per l’excel·lent recerca històrica.