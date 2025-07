Formes de resistència política i social

No sabia jo qui era Léopold Genicot. Jo crec que ja d’ençà que trescava per Son Malferit, camí de la carretera de Valldemossa, he llegit que acadèmics ben prestigiosos (Agnes Heller? Jacques Le Goff?) allò de que l’historiador difícilment pot aspirar a ser totalment objectiu però que mai no pot perdre la honestedat. Ara he descobert que Genicot, medievalista belga -o, més ben dit, való- va ser el primer que publicà (1972) que és impossible la objectivitat -entesa com una neutralitat tramposa- quan l’historiador pretén mesurar la importància dels fets humans i les seves relacions causals. Allò que si li podem exigir, fort i no et moguis, és que sigui honest.

David Ginard i Féron té una àmplia trajectòria, sempre des del rigor i l’honestedat professional, com a professor universitari i com a investigador especialitzat en moviment obrer, en la repressió i en la resistència al franquisme. En un àmbit concret com aquest, on s’investiguen i es divulguen projectes sindicals i polítics, amb èxits i fracassos de subjectes col·lectius, autors com Ginard han mogut el focus d’interès. No han tractat sols d’analitzar la lluita de la classe obrera pels seus drets, sinó que al llarg de les darreres dècades, han donat a conèixer figures de l’esquerra que resultaven aleshores poc conegudes per als lectors com Aurora Picornell, Heriberto Quiñones, Matilde Landa o Ateu Martí.

Ha estat especialment Ginard qui, des de 1991 amb el seu volum La resistència antifranquista a Mallorca (1939-48), ha anat aprofundit en el coneixement de les activitats clandestines de les organitzacions republicanes i obreres durant la postguerra. Si ja els estudis de Pere Gabriel i de Josep Massot i Muntaner havien desmuntat la visió idíl·lica d’una “illa de la calma” on ni existia el conflicte social abans del 1936 ni la violenta repressió durant la guerra, també calia qüestionar l’estereotip d’una Mallorca de postguerra on no passava res. Una d’aquelles versions esbiaixades de la realitat que es van consolidant amb el temps donava per fet que l’oposició antifranquista s’havia activat -amb una jove generació de dirigents- solament a partir dels anys ‘60 i que els vells republicans només es despertaren en morir el dictador. Les investigacions de Ginard, a partir de l’anàlisi de la història oral i d’una intensa tasca de recerca documental i hemerotètica, han contribuït a desfer aquest paradigma erroni de manera que el llibre que comentam aquí no és una simple actualització del seu antecedent de fa més de trenta anys; a més a més, amplia el seu abast a tot l’arxipèlag.

Contra Franco i Falange està estructurat en una desena de capítols, encapçalats per una descripció de les dures condicions de vida per les que passava la població illenca, recollides pels informes oficials de la prefectura provincial del Movimiento i caracteritzades per l’escassetat de pa, oli, sucre i la majoria de queviures, que provocà les primeres accions espontànies de resistència. En segon lloc, es detalla la situació a les presons (la de Can Mir, la del carrer de Can Sales i la dels Caputxins a Palma, o la de Formentera) i a la clandestinitat en la primera postguerra (amb el modest però valuós suport dels comitès d’ajut als presos de Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera).

A continuació, hi ha set capítols monogràfics que es poden llegir independentment i que es dediquen a la resistència comunista (PCE, JSU i les Dones Antifeixistes), socialista (PSOE, UGT), anarquista (CNT i Joventuts Llibertàries), republicana (PRDF, ERB, UR), comunista dissident (POUM) i de l’exèrcit republicà clandestí (AFARE), per acabar amb dos organismes unitaris antifranquistes (la Unió Nacional i l’Aliança Nacional de Forces Democràtiques). Emperò les seves activitats, que incloïen la difusió de propaganda clandestina o els actes de protesta més o menys pública, minvaren quan la primavera del 1948 la policia franquista desarticulà per complet les principals organitzacions, amb una contundent repressió que afectà essencialment activistes del PCE, la JSU i l’AFARE de Mallorca.

El llibre compta finalment amb dos elements imprescindibles en un treball sobre aquesta època però que malauradament no figuren a tots els estudis publicats. L’apèndix documental inclou vint-i-set textos que faciliten la comprensió de l’acció de les organitzacions opositores, des dels informes policials i declaracions dels continguts fins al seu propi material clandestí. Així, per exemple, podem llegir a Mundo obrero, el relat de la visita de Franco (1947) per inaugurar l’obelisc del Baleares -ben diferent al recollit per la premsa- i la crida dels comunistes a la unitat republicana, “la unidad obrera, la unidad de derechas e izquierdas” per a restituir “a las islas y a España, la Democracia y la República, única manera de dar fin al poder de Franco, a la explotación de la nación y a la guerra civil permanente”. Per altra banda, aquest volum compta també amb 24 pàgines il·lustrades que ens permeten posar cara als noms dels dirigents de l’esquerra a la clandestinitat i recull algunes portades de les seves publicacions.

La laboriosa recerca de David Ginard permet comprendre millor la complexitat d’una situació que, a pesar de ser percebuda sovint com a “calmada” en comparació a la d’altres indrets, amagava una resistència real, consignada tant per la documentació de l’oposició clandestina com pels informes interns del Règim. Tot això dins d’un context de regressió econòmica, corrupció de les autoritats locals o escassa participació dels treballadors de l’arxipèlag dins dels sindicats verticals a una llarga postguerra.