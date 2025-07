És raonable pensar que la filosofia va néixer a Grècia perquè s’hi donaven les condicions de bonança climatològica, econòmica i política que feren que uns pocs privilegiats es poguessin dedicar a pensar i escriure. Trobava Plató (La República) que només aquestes elits s’havien de dedicar a dirigir la polis. La resta de ciutadans, segons les seves qualitats, o bé havien de defensar la ciutat o bé s’havien de dedicar a produir (això sense comptar els esclaus sensu stricto).

La immensa majoria de les obres d’art que avui podré contemplar existeixen gràcies al mecenatge o l’encàrrec de dues elits: la reialesa (amb tota la cort de nobles) i l’església. Tot i que les tecnologies digitals ens permeten, avui, un accés a les obres d’art impensable fa poques dècades, és cert, com diu Vicenç Villatoro i Lamolla (El Temps, núm. 2020), que l’accés a bona part de la creació cultural més complexa i profunda exigeix un esforç personal. Maria de Gràcia Salvà Picó, la directora del museu, em fa saber que alguns museus de França han començat a eliminar la numeració romana de les seves cartel·les, amb la justificació que orientals i nord-americans no l’entenen. Deuen fer el mateix, els gals, amb els currículums escolars?

La part visible d’aquest immens iceberg que custodia el Museu de Mallorca és a Ca la Gran Cristiana, casal que fou dels comtes d’Aiamans. Trobam en les seves sales una significativa representació de les belles arts i de les arts decoratives des de la conquesta catalana fins al primer terç del s. XX. Sempre m’encisa la gran marededéu dormida, tallada en fusta i atribuïda a Joan de Sales (s. XVI). Reconec que tenc, també, una especial debilitat per les senzilles escudelles amb orelles de ceràmica de pinzell. O pel conjunt d’olis paisatgístics de Joan O’Neill i Rossinyol i Ricard Anckermann i Riera. I pel mobiliari modernista de Gaspar Homar Mezquida.

Acabat el passeig, aprofit per tornar contemplar el Sant Jordi de Francesc Comes (s. XIV-XV). Rere el cap, al fons, entre el boscatge, hi campen tres perdius. En sortir, una bruixa -llavor emborlada filla d’asteràcies- fa el seu viatge ingràvid a la recerca d’un cocó de terra que li permeti germinar. Franz Joseph Haydn estigué 28 anys al servei del príncep Nikolaus II Esterházy. La seva música només era a l’abast d’alguns privilegiats. Avui, onsevulla i quansevulla, puc escoltar -malgrat ser fill de menestrals- l’impressionant oratori de La Creació.