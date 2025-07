Rellegesc com un punki

Un poemari.

Els ulls es tornen mans, la boca esdevé mirada, el cervell es fa bardissa, el cos, pol·len de fosca. Torn a llegir un llibre de poemes de Sebastià Perelló, Percaceries (Lleonard Muntaner Editor), i em fa molt de bé. No m’atur de nedar per davall l’aigua constel·lada de dosis homeopàtiques de sentirs d’una ranera feliç. Avanç en una reptació subterrània pels caus de les mosteles i de les arestes. Poesia sensitiva que es replega amb el mínim contacte violent. El cos del poeta embrancat, ennerviat en la fabricació de passes que no duen enlloc per una llengua de rovell i de floridura. Un art de desfer sense aturall per poder fer com qui diu. Un feiner de percepció, de cacera apassionada i tranquil·la alhora per atrapar les capgirades mínimes amb el pols que no tremola. I per què no? La poesia com a consolació, com a consolador d’un lector que la sap fer entrar i sortir falaguera per la ferida incurable i la llepa i se l’afica i la treu de bell nou, en un perpetuum mobile. Un efecte exploratiu d’unes cavorques verbals en què els pensaments són matèria novella que la lletra difracta i comprimeix, simultàniament. Un efecte fragilitzador perquè em travessen les sagetes del vers i em deixen cruiat de tremolors sense moviment com si l’epicentre del sisme fos un oasi d’immobilitat a milers d’anys llum per segon. Un efecte irradiador de longituds d’ona verberes que em desperten sensacions estotjades, que no tenc, o empremtes perdudes que no han existit, o records desconeguts d’un futur impossible. Un efecte calfredador quan m’afic entre les juntes dels versos i descobresc perspectives preparades amb concisió extrema per una mà sàvia que no t’ho dona tot fet, tot rosegat, tot a punt de pastora mia, tot clar i català. Cal una feina ben activa i atractiva —i esforçada— de lector fervent per poder escodrinyar paisatges verbals com un tel de ceba, aires de ressons que no fan eco, confetis en xarxa per on vessa el sentit, escorrentims que s’amaguen al primer cop d’ull. Vaig haver de trobar la velocitat justa per poder descobrir els punts en què la plana s’obre a una altra plana, en què una idea infanta una altra idea, en què una aigua brolla en el lloc de la set.

Clarianes.

Per què voler desentranyar el sentit, esbudellar-lo, esquarterar-lo, fer-lo cosa. Escodrinya’l com un solc d’aire que fuig, com un deixant de maror que s’entortolliga amb no-res, deixa la mirada just devora les paraules. Això et permetrà la compareixença esquiva, la que no s’entrega al primer que passa. Aquesta poesia és àlbum de coneixements sens treva i sens trava, sense aturall.

Jazzejar!

Alguna de les claus per obrir panys i paranys. Perelló jazzeja els mots de la tribu. Aquests mots que ja són ombres refractades, fractals menjats per les tempestes de la història i de la seva història. Això crea meteors de saviesa ínfims i saludables, exactes, l’evasió de l’artifici si cau no cau en l’artefacte, la forma en creixença que treu ulls invists arreu que opaquen la deixalla de fons, que tiben les connexions del sabor, que converteixen, sobretot, el llibre Percaceries en una invitació a la dansa. Ballau, ballau, maleïts! El darrer party acaba de començar!

Versos vius com una centella que ens mostra la seva claror dins la nit del tinter, instant efímer de tan etern, i després ens deixa dins una fosca d’altíssima qualitat de mascara on pots començar a veure-hi coses que no havies cregut que sabies. Una veu que es mou sempre seguit davant els meus ulls esglaiats que cada cop que llegeixen hi troben un clivell nou de trinca per poder entrar al país en què la pols pinta l’absència de les coses que no són al seu lloc de sempre, territori humil i de cada dia tan inèdit que xifra una existència o un buf, tant se val, per les operacions miniaturitzades dels mots que tostemps bateguen amb electricitats fetes amb bona lletra menuda que et toquen el viu, i et produeixen allò que el mestre Nabokov definia com una enrampada al clatell.

«Una cosa es construeix amb les deixalles d’una altra». Carta d’amor.

M’amollares aquesta frase de Lucreci just abans de partir cap a l’estranger, Cèlia, Cèlia d’enyor, i no vaig saber donar-te la rèplica que em demanaves. Va ser molt fred. Partires i totes les llums s’apagaren. Vaig entrar dins la biblioteca i no vaig trobar ni un salvavides de lletra on aferrar-me. Vaig anar al piano i totes les notes em semblaven fàbriques de gelor. Vaig anar a la finestra i només uns esfilagassats niguls tintats de rosa i gris (molt més gruix de gris que de rosa), aferrats als cims d’Alfàbia, em deixaren entendre que l’Era Malencònica s’acostava d’una forma vertiginosament lenta. Molt més tard, quan el ressò dels teus mots i de les ones elèctriques de la teva pell eren només un record, vaig poder enfilar un parell de paraules en desfici.

«La mort és viva en la natura, per això les putrefaccions i les metamorfosis bioquímiques, per això la decadència, la degradació i els trencaments d’enllaços de les proteïnes vitals: la des-feta.

Per reconstruir-se, per refer-se, per reunir-se, per reviure.

Estadis de la naturalesa de les coses en constant resurrecció. Ressuscitar tostemps com la pedra que sembla més estàtica i saps que bull amb els moviments inacabables de les transformacions electròniques. Com construir una fenomenologia de l’organicitat?»

Ja ho veus, Cèlia, tu dins la ciutat de Kafka fent mascarades sexuals entre paisatges moralitzats per la història. Tu dins la ciutat praguenca, que sempre és contemporània com un clàssic. Tu, inventant un alfabet d’imatges que em mostraràs, que em refregaràs per les neurones quan arribis per fer-me testimoni ardent de la teva luxúria. Tu, eixancada de cames i amb el cul bategant entre barroques invitacions als plaers finals. Amb ell, amb Edward Norton, amb els ulls blau fosc de Norton entre les teves dents omnívores. M’acaba d’arribar el llibre Observations, amb fotografies de Richard Avedon i textos de Truman Capote publicat meravellosament per Simon & Schuster.

Els fulgors mercurials dels teus ulls i la carnalitat de la teva còrpora em fan mal i m’enravenen.

Surt de la meva verga un làser blanc.