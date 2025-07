Llamps dins la mar

Plou. Plou i llampega. Els trons es succeeixen. A l’Institut, en l’època d’estudiant (quan he deixat de ser-ho?), un professor de tecnologia i també de matemàtiques, ens explicà com podem saber a quina distància ha pegat un llamp a partir dels segons que passen des de que veim l’esplendor fins que ens arriba el retronar. Llum i so viatgen a velocitats diferents. Molt diferents de fet. És fàcil comprovar-ho: basta mirar algú que colpeja amb un martell a unes desenes de metres de nosaltres. Primer veurem el cop i després (dècimes de segon) escoltarem el renou. Pura física. La velocitat de la llum és inabastable. Einstein en estat pur. Per cert, enguany fa cent deu anys des que el científic presentà la Teoria General de la Relativitat i cent quatre de la concessió del Premi Nobel a una de les ments més obertes que ha donat la humanitat. No la primera. No ho dic jo, sinó Bertrand Russell, un altre dels grans del segle XX. Pel matemàtic anglès seria molt difícil atorgar el segon lloc dins la llista de científics importants, ara bé, per a ell, el primer, sens dubte, és Newton. I què podem afegir a l’afirmació de tal personatge, també premi Nobel, de Literatura?

Russell el 1950 premiat, Einsten morí el 1955. Setanta cint i setanta anys ens separen dels dos fets. Un i l’altre, els personatges, varen promoure i signar el Manifest Russell-Einstein que profetitzava els perills de les armes nuclears, exigia el desarmament i demanava cercar solucions pacífiques als conflictes internacionals.

Ha deixat de ploure, ja no sentim els trons a prop. Però en el món es continuen llençant bombes que retronen més que el so provocat pels llamps. Russell, Einstein no foren escoltats. Una llàstima.