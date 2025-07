L’arribada de l’estiu omple les jornades dels més menuts, i dels no tan menuts, d’hores de lleure. Entre les activitats a la platja, les passejades per anar a comprar un gelat o els recorreguts per les voreres del litoral a la recerca de l’albirament d’una gamba o un cranc despistats, encara queden estones mortes, després de dinar, quan el sol és massa fort per sortir pel mig, o quan hem d’esperar les concebudes dues hores de digestió per tornar als capficos. Les estones sota el tendal de la barca, engronxats per la mar o mentre esperam els àpats al xibiu de torn o al restaurant o, ja allitats, amb el cos retut al sol i la saladina, la tornada a la calma abans d’anar a dormir… Aquests moments tan perillosos per sucumbir als encants seductors d’una pantalla (sigui mòbil, tauleta, televisió), que com a cants de sirena atreuen els joves, i als no tan joves, al mar de la inactivitat cerebral, són l’oportunitat preciosa per presentar l’opció més entretinguda, positiva, creativa i enriquidora que es pot fer: llegir.

La lectura, una porta de frescor a la canícula

I tot d’una, la gran pregunta: I què llegim?

A continuació us oferesc uns títols, a tall d’exemple, que he anat trobant i gaudint i que fàcilment poden seduir els més joves de la casa, però recordau que n’hi ha mil i un, de llibres. Tants com històries tenia Sherezade per seduir el sultà, i sempre n’hi haurà un que aconseguirà fer aquell clic màgic, aquella espurna que enganxarà el futur lector com un Cupido amb les sagetes de tinta i d’idees i paraules enfilades. Per als més menuts de tots, per jugar amb el llibre, per sentir-lo com un amic, per experimentar i estar entretinguts, el BUSY BOOK de LIBI living, un llibre fet amb molt d’amor i cura, per dos mestres d’escola. És un material bilingüe, totalment manipulatiu, interactiu i sensorial, alineat amb la filosofia Montessori, un llibre on els menuts van descobrint les seves possibilitats de manera autònoma, amb uns tons cromàtics suaus que afavoreixen la concentració i el joc tranquil. Entre les seves pàgines hi podem trobar activitats educatives, multi temàtiques i adaptables al seu nivell . El podeu veure i aconseguir al seu Instagram @libiliving.

Si són un poc més grandets, a partir dels cinc anys, tres recomanacions per fer les seves primeres lectures. En primer lloc, les històries d’una moixa molt particular, na Pandora, que es pensava que duia la mala sort adherida als seus gens, però no és gens així i ho descobrireu a Pandora du sort de Paco Esteve, un escriptor establert a Felanitx i que l’any passat també ens va sorprendre amb una novel·la més juvenil: Somiaria libèl·lules, la història d’una jove amb un poder, el d’actuar sobre els somnis.

I una altra felanitxera, la mestra i llicenciada en belles arts, Marina Uguet, juntament amb Marina Bennasar, ens presenten el conte: Mundança. Una lectura molt indicada per afrontar la por als canvis que ens du la vida i a la vegada ens permet fer un bon fòrum de lectura sobre els estereotips de gènere. I, de les mateixes autores, un altre títol: Fugisera, una aventura a partir de l’albirament d’un estel fugisser, molt adient per llegir ara que arriba Sant Llorenç amb les seves llàgrimes.

A continuació, dues recomanacions per aquells que ja fan servir tots els dits de les mans per dir quants d’anys tenen i fins i tot, algun dels peus: Skandar (una col·lecció de quatre volums, original en anglès, traduïda al castellà i els dos primers volums al català) unes històries fantàstiques, d’A. F. Steadman sobre el món dels unicorns, allunyades dels clixés habituals, més centrades en la mitologia i els valors de l’amistat, la justícia i la lleialtat, narrades amb una prosa que enganxa i emociona. Però, si els fa més il·lusió conèixer una nina que et va contant com li va això de començar primer d’ESO, amb tot el que suposa a aquesta edat el despertar de la pubertat, trobaran en els llibres de Míriam Tirado, autora també del conte El fil invisible, les aventures d’aquesta nova amiga, que es diu Goa i dona nom a la col·lecció. El primer llibre es titula: Em dic Goa.

I per als més grans, dues històries que ens ajudaran a entendre la lluita per sobreviure, a empatitzar amb aquells que han de deixar casa seva, i a la vegada, potser, a valorar més i millor allò que tenim. Un és: La nedadora, de Francesc Puigpelat. La història d’una jove britànica de setze anys, que s’entrena per al campionat nacional de natació i que va de vacances a Turquia i acaba ajudant a tres germans que fugen de la guerra i la pobresa, ensenyant-los a nedar. Però les coses no són fàcils i es trobaran amb les màfies, la corrupció i tota la brutor que hi ha al voltant dels camps de refugiats.

L’altre títol d’una temàtica semblant i que també em va colpir molt és Germanet, d’Ibrahima Balde. La història d’un jove guineà que ve a Europa a la recerca del seu germà petit. Una lectura que reflecteix tota la cruesa de qui, amb escassos mitjans, ha de travessar fronteres i deserts i que va transformant la seva mirada ingènua a cops de cruesa. Una tragèdia que milers de persones viuen dia a dia.

I si cap d’aquests títols no us fa el pes, us convit a aprofitar per entrar en una biblioteca i jugar a descobrir aquests petits tresors que s’amaguen en els prestatges, o anar a fer una estona en una llibreria, que tastin, fullegin, mirin, fins a trobar aquella portada, aquell títol, aquella imatge, que els tocarà el coret i a poc a poc els seduirà cap al camí màgic, fantàstic, creatiu i alliberador de la lectura. Que l’amor d’aquest estiu sigui un llibre. Bona calor!